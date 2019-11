Un barbat din Arges si-a violat, timp de doua luni, fiica in varsta de 6 ani

Ziare.

Reprezentantii Politiei Arges au declarat ca politistii au retinut un barbat de 50 de ani, din Pitesti, banuit de viol.Victima acestuia este chiar fiica sa, in varsta de 6 ani."Din cercetari s-a stabilit faptul ca, in perioada septembrie-octombrie, barbatul ar fi intretinut raporturi sexuale cu fiica sa minora, impotriva vointei ei", au transmis sursele citate.Barbatul a fost retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, urmand ca marti sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti.Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca mama copilei a fost plecata de acasa, o perioada, in Prahova, pentru rezolvarea unor probleme. Cand s-a intors, fetita i-a povestit ce s-a intamplat, iar femeia a alertat Politia.Barbatul mai are inca doi copii.