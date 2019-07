Un bulgar a jefuit si a agresat mai multe persoane intr-o benzinarie din Giurgiu

Ziare.

"Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca intr-o benzinarie din municipiul Giurgiu a oprit un microbuz bulgaresc din care a coborat un cetatean bulgar de 20 de ani din cauza faptului ca acesta a avut un conflict cu soferul.El a intrat in benzinaria respectiva, moment in care a inceput sa agreseze mai multe persoane, a distrus mai multe sticle de bauturi alcoolice si a sustras 480 de lei din casa de marcat, amenintand-o pe vanzatoare", se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, de IPJ Giurgiu.Politistii l-au imobilizat pe tanar si l-au condus la sediul Politiei, ulterior fiind retinut, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.Asupra acestuia se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tulburarea ordinii si linistii publice.