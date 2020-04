Un lider local PNL si primarul PSD al unei comune s-au luat la bataie. Amandoi au ajuns la spital

Ziare.

Primarul comunei Visina, Cristian Tol (PSD), a declarat, pentru Mediafax, ca aproximativ 20 de persoane, de la PNL si USR, erau adunate acasa la seful organizatiei locale a USR unde ambalau pachete cu suc si cozonaci. Pachetele erau distribuite localnicilor.Cristian Tol spune ca actiunea adversarilor sai politici incalca reglementarile ordonantelor militare, asa ca, impreuna cu viceprimarul localitatii, a mers prin sat sa vada despre ce este vorba."Problema nu e ca fac ei pomeni electorale. Pot sa faca ce vor cu banii lor sau daca gasesc sponsori la nivel local sau national. Treaba e ca noi ca primarie si eu, in speta primarul comunei, despre actele de caritate in comuna noastra, trebuia un acord, chiar daca e voluntariat.Mai ales ca oamenii..., e epidemia asta, si sunt protejati. Eu stau sa-i monitorizez, sa-i educ sa stea acasa. Or, interventia mea de a identifica aceasta actiune care se facea cu un grup de peste 20 de persoane, la presedintele USR acasa, pachetele erau depozitate intr-un hambar de cereale, probabil o fi dat si cu insecticid omul acolo, si ei veneau cu masinile si incarcau", a declarat, pentru Mediafax, primarul comunei Visina.Edilul din Visina povesteste ca in timp ce statea in fata gospodariei sefului USR din localitate, a iesit presedintele organizatiei locale a Partidului National Liberal care ar fi inceput sa-l jigneasca. Iar intalnirea a degenerat."A iesit presedintele PNL-ului si a inceput sa-mi aduca reprosuri politice. Nu e pentru prima oara cand ma jigneste si-mi aduce fel si fel de... Si a intrat in altercatie cu mine. Din imbranceli din alea..., ne-a scris acolo ce avem fiecare si cam asta a fost tot", a mai declarat Cristian Tol.Politistii au inceput o cercetare penala in acest caz.