Alba: Un olandez de 77 de ani a fost retinut, dupa ce si-ar fi violat nepotul de 5 ani

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Alba, Luminita Prodan, a declarat ca politistii au primit informatii ca olandezul si-ar fi abuzat sexual nepotelul de cinci ani.Cei doi se afla in Romania in vacanta, fiind gasiti in orasul Ocna Mures.Deocamdata, politistii nu pot preciza daca abuzurile sexuale erau repetate, cercetarile fiind coordonate de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud.In cursul zilei de miercuri, olandezul va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.