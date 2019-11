Un primar a fost batut de un localnic nemultumit ca nu i-a tras apa in curte

Ziare.

Edilul Ion Vasiliu se afla pe teren, verificand niste lucrari de constructie la scoala din satul Leucusesti, care se afla in proces de renovare, arata Ziar de Suceava La un moment dat, de primar s-a apropiat un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care i-a tras edilului un pumn in fata.Dupa incident, barbatul s-a urcat intr-o masina si a plecat.Primarul a sunat imediat la 112, iar agresorul a fost oprit de politisti la cateva strazi distanta. Agresorul le-a spus politistilor de ce era suparat, insa tot s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "conducere sub influenta bauturilor alcoolice" si "ultraj".