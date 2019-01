Un recidivist a atacat-o violent pe angajata unei sali de jocuri din Timisoara

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, incidentul a avut loc, marti, pe str. Closca din Timisoara.Oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi intrat intr-un cazinou, a lovit-o pe angajata localului cu pumnii si picioarele, dar si cu un scaun in zona capului. Apoi, sub amenintarea unui cutit, a obligat-o sa-i dea 2.000 de lei si doua telefoane, care-i apartineau."La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, care, in urma investigatiilor efectuate, au identificat un barbat de 27 de ani, banuit de comiterea faptei", a aratat IPJ Timis.Politistii timiseni au reusit sa recupereze cele doua telefoane, precum si o parte din banii furati.Tanarul de 27 de ani a fost retinut pentru talharie calificata.Surse judiciare au declarat ca tanarul pierduse o suma de bani la cazinou si acesta ar fi motivul pentru care s-a intors si a batut-o pe angajata.Acesta este recidivist, arata sursele citate.Angajata cazinoului a fost transportata in stare grava la spital.