Un roman a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare in UK, dupa ce a violat sistematic o tanara, timp de un an

Florin Calin Trifan a "controlat si manipulat" femeia, care are 20 de ani, si a abuzat-o sexual de mai multe ori in casa familiei ei, in Harrow, nord-vestul Londrei.Victima are deficiente intelectuale si fizice, fiind violata si abuzata sexual de mai multe ori in perioada ianuarie 2015 - ianuarie 2016, scrie Daily Standard Familia fetei il cunostea pe Trifan si il banuia, insa politia a aflat despre atacuri abia dupa ce tanara a vorbit cu un asistent social.Romanul a fost arestat la scurt timp dupa, iar in martie a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru viol si agresiune sexuala.Angie Meadows, detectiv in cadrul Politiei Metropolitane, a declarat ca "Trifan a controlat si manipulat victima in timpul campaniei sale de agresiuni impotriva ei, cauzandu-i ei si, ulterior, familiei, chinuri considerabile"."De-a lungul anchetei, el a sustinut ca comportamentul sau este acela al unui om slab. Condamnarea de astazi reflecta gravitatea infractiunilor lui si faptul ca Trifan este un pericol pentru public", a conchis detectivul.