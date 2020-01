Un sofer fara permis a aruncat cu un baston metalic in masina din spate - a spart un geam si a ranit un pasager

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Tulcea, politistii au fost sesizati, vineri seara, printr-un apel la 112, de catre un barbat in varsta de 20 de ani din Tulcea despre faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 22 (E 87), in afara localitatii Mihail Kogalniceanu, un alt sofer i-a distrus geamul portierei si a ranit un pasager, dupa care a fugit.Echipajele de politie au inceput cautarea si identificarea autoturismului, iar in scurt timp au gasit masina cautata, aceasta fiind pe strada Viticulturii din municipiul Tulcea. Autoturismul respectiv era condus de un barbat de 33 de ani din Tulcea, care a fost dus la Politie pentru audieri."Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 3 ianuarie, barbatul in varsta de 33 de ani, din comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea, avand permisul de conducere retinut, a condus un autoturism pe DN 22 E 87, in afara localitatii Mihail Kogalniceanu, a oprit autoturismul, s-a dat jos din vehicul, s-a deplasat la autoturismul care circula in spatele sau, a aruncat cu un baston metalic catre acesta, spargand geamul portierei, dreapta spate si ranind pasagerul in varsta de 29 ani, din Tulcea", au precizat reprezentantii IPJ Tulcea.Pe numele barbatului a fost intocmit dosar penal pentru distrugere, lovirea sau alte violente si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.