Un student la Drept a fost injunghiat la Balul bobocilor

Un tanar de 22 de ani din Piatra Neamt a fost lovit cu pumnii in fata si injunghiat in zona abdomenului, in noaptea de joi spre vineri, intr-un club din Iasi, in timp ce participa la Balul Bobocilor de la Facultatea de Drept."Am fost sesizati prin apel 112 la ora 1.20 de un tanar de 22 de ani cu privire la faptul ca in timp ce se afla intr-un club din municipiul Iasi a fost agresat fizic. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat mai multe persoane. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de loviri sau alte violente", a declarat Ioana Bilea, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Potrivit unor surse judiciare, la audieri au fost dusi doi tineri, de 22 si 23 de ani, din Republica Moldova. Acestia ar fi declarat ca victima a inceput scandalul si ca totul ar fi plecat de la faptul ca tanarul s-ar fi comportat urat cu o prietena de-a lor.Tanarul care a fost injunghiat a fost transportat la Spitalul Sfantul Spiridon, unde a primit ingrijiri medicale.