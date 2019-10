Un tanar a fost injunghiat cu un cutit de fiul lui Sile Camataru, in fata unui club din Timisoara

Ziare.

Incidentul a avut loc in jurul orei 5.00.Potrivit unor surse din Politie, barbatul le-a povestit politistilor ca era baut cand a vrut sa intre in club, insa administratoarea localului nu l-a lasat sa intre si chiar i-a dat o palma. La scurt timp, Albert Balint, care este iubitul femeii, a iesit din local cu un cutit in mana si l-a injunghiat pe barbat, apoi a fugit.Ranitul a urcat intr-un taxi, iar la un moment dat i s-a facut rau si a sunat la 112. Medicii de la ambulanta l-au preluat din taxi si l-au transportat la Spitalul Municipal Timisoara. Cadrele medicale i-au ingrijit rana, care era una superficiala si nu a ramas internat in spital.La clubul de manele s-au deplasat politisti, care au deschis o ancheta, dar si echipaje SMURD.Albert Balint a fost condamnat, in trecut, la 5 ani de inchisoare pentru trafic de droguri.