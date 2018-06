Un tanar de 16 ani din Cluj a fost retinut pentru ca a violat o fetita de 3 ani

Ziare.

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis miercuri, tanarul ar fi fugit initial de la locul faptei, fiind cautat de politisti."Politistii de investigatii criminale au retinut, pentru 24 de ore, un minor, in varsta de 16 ani, banuit de comiterea infractiunii de viol. Marti, in jurul orei 18, Politia a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca fiica sa minora, in varsta de 3 ani, in timp ce dormea intr-o locuinta improvizata de pe strada Platanilor, din municipiul Cluj-Napoca, a fost violata de catre un tanar.La fata locului, s-au deplasat echipe de politisti, stabilind ca cele sesizate se confirma. Minora a fost transportata de urgenta la unitatea spitaliceasca pentru acordarea ingrijirilor medicale. Cel banuit de comiterea faptei, un tanar, in varsta de 16 ani, a fugit de la locul faptei.Pentru depistarea acestuia, au fost mobilizati politisti din cadrul tuturor sectiilor de politie de pe raza municipiului Cluj-Napoca, politisti de actiuni speciale, jandarmi, fiind sprijiniti si de cetateni", se arata in documentul citat.Politistii au precizat ca, in jurul orei 21:30, tanarul a fost gasit si prins de cetateni, ulterior fiind preluat de catre politisti si condus la sectie, dupa care a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de viol.Tanarul urmeaza a fi prezentat, miercuri, magistratilor pentru luarea altor masuri preventive.