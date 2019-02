"Un violator in serie eliberat conditionat a mai violat 2 femei in cateva ore, in Bucuresti".

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei, vineri spre sambata noaptea, la ora 00:15, Sectia 5 Politie a fost sesizata de catre o tanara de 34 ani cu privire la faptul ca in seara zilei de 22 februarie, dupa ce a iesit de la metrou, a fost acostata de un barbat, care sub amenintare cu un obiect taietor-intepator, a condus-o intr-o baraca de pe un teren viran, unde a fost agresata fizic si obligata sa intretina raporturi sexuale cu acesta.In urma investigatiilor efectuate, in noaptea de 22/23 februarie a.c. barbatul a fost prins in flagrant de catre politisti ai Sectorului 1, in timp ce agresa fizic o alta victima, in varsta de 27 ani, obligand-o sa intretina raporturi sexuale, intr-o cladire dezafectata, de pe un alt teren viran, tot din sectorul 1.De asemenea, barbatul ar fi deposedat victima de suma de 500 de euro, bani ce au fost gasiti asupra sa in momentul depistarii.Suspectul a fost dus la Serviciul Investigatii Criminale din cadrul Sectorului 1 Politie, pe numele acestuia fiind deschis dosar penal pentru doua infractiuni de viol si talharie calificata. Barbatul a fost retinut, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost eliberat conditionat in noiembrie 2018, el mai avand peste o mie de zile rest de pedeapsa. Individul ar fi un violator in serie, fiind inchis de mai multe ori pentru comiterea de violuri si talharii.