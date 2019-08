Valcea: Doi adolescenti au fost arestati pentru ca ar fi violat copii

Ziare.

"Cei doi minori ar fi abuzat sexual alti doi minori", au declarat, corespondentului MEDIAFAX, reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea.Potrivit solutiei pe scurt, publicata duminica pe portalul instantei, cei doi au fost arestati pentru 15 zile."Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea formulata in dosarul de urmarire penala (...) dispune arestarea preventiva a inculpatului minor M.P.F., sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de viol, (...) pe o perioada de 15 de zile. (...) dispune arestarea preventiva a inculpatului minor M.G.G., sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, (...) pe o perioada de 15 de zile, (...) . Respinge cererile formulate de aparatorii celor doi inculpati si insusite de acestia, privind luarea masurii preventive a controlului judiciar, ca neintemeiate", se arata in solutia pe scurt, publicata pe portalul instantei.Decizia poate fi contestata in termen de 48 de ore.Surse din ancheta au precizat ca incidentul s-ar fi produs, vineri, la un strand din oras, iar cei doi baieti ar fi abuzat sexual doi copii, unul dintre acestia avand 11 ani.