Violente intre romani, intr-un imobil din Germania - cel putin sapte raniti

Violentele, in cursul carora au fost folosite cutite, au avut loc in noaptea de joi spre vineri intr-o cladire din localitatea Oberderdingen-Flehingen, situata in apropierea orasului Karlsruhe, in sud-vestul Germaniei.Vecinii au chemat politia din cauza violentelor produse intr-un apartament in care locuiau romani. Agentii de politie au constatat ca sapte persoane au fost ranite in confruntari, patru prezentand plagi produse prin utilizarea unor cutite. Trei persoane au necesitat spitalizare.Parchetul din districtul Bruchsal a dispus retinerea a sase persoane cu varste cuprinse intre 15 si 39 de ani.Autoritatile germane incearca sa afle care este motivul violentelor.