Cod galben de viscol la munte si informare meteo de vreme rea pentru toata tara

Astfel,. ANM anunta ca la munte vor predomina ninsorile, la inceput in zona inalta, iar din dupa-amiaza zilei de marti (24 decembrie) si la altitudini mai joase.In special pe creste se va depune strat de zapada, mai consistent in Carpatii Meridionali si Occidentali si vor fi rafale ale vantului de peste 80...90 km/h. Zapada va fi viscolita si spulberata, iar vizibilitatea va fi redusa semnificativ.In continuare este valabilaIn intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii. In cursul zilei de luni (23 decembrie) ploile vor fi mai frecvente in vest, nord-vest si centru unde local, indeosebi la deal si la munte, se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi 20...30 l/mp.Din noaptea de luni spre marti (23/24 decembrie) in Maramures si Transilvania se vor semnala precipitatii mixte, apoi vor predomina ninsorile.Local si temporar, vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 50...60 km/h.Cum va fi vremea in BucurestiIn capitala, cerul va avea innorari temporare si trecator vor fi conditii de ploaie.Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu usoare intensificari cu viteze de pana la 30...40 km/h.Valorile de temperatura se vor mentine mai ridicate decat cele normale pentru ultima decada a lunii decembrie, desi treptat vor marca o scadere de la o zi la alta. Astfel, maxima de luni (23 decembrie) va atinge 13...14 grade, marti (24 decembrie) dimineata se va inregistra o minima termica de 3...4 grade, iar in orele amiezii temperatura maxima va fi de 10...11 grade.Miercuri si joi, in cursul diminetilor se vor inregistra 2...3 grade, iar pe parcursul dupa-amiezelor se vor atinge 8...9 grade.A.G.