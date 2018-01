Peste 10 mii de oameni din 7 judete au ramas fara curent electric din cauza viscolului

Iata si ce drumuri sunt blocate din cauza viscolului

In judetul Alba, 2.195 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.In judetul Arges, 1.330 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 58 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.In judetul Bacau, 6.436 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 55 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.In judetul Braila, aproximativ 45 de localitati total sau partial au ramas fara curent electric fiind afectate 13.000 de gospodarii. Un numar de 15 linii electrice sunt avariate si 210 posturi de transformare sunt afectate.In judetul Hunedoara, 3.478 de utilizatori au ramas fara curent electric.In judetul Prahova, 1.035 consumatori din localitatile Chitorani, Busteni, Poiana Tapului, Sinaia, Plopu si Harsa este intrerupta alimentarea cu energie electrica, 13 puncte de transformare fiind afectate. In teren sunt 12 echipe pentru remedierea problemelor.Si in Harghita, patru localitati au ramas fara energie electrica.