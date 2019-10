Azi incep inscrierile in programul "Loteria vizelor"

Cerinta noua

Numarul de confirmare

Cum afli daca ai fost selectionat

Ziare.

com

Totodata, reprezentanta diplomatica avertizeaza cu privire la eventuale fraude, precizand ca nu este perceputa nicio taxa si ca selectarea nu este anuntata prin e-mail, informatii putand fi obtinute doar pe pagina oficiala a acestui program."Transmiteti cererile de inregistrare pentru programul DV-2021 incepand de miercuri, 2 octombrie 2019, orele 19:00 (ora Romaniei) si pana marti, 5 noiembrie 2019, orele 19:00 (ora Romaniei)", anunta Ambasada SUA la Bucuresti, care precizeaza ca nu este perceputa nicio taxa in acest program.Inregistrarile sunt acceptate numai electronic prin www.dvlottery.state.gov Legea permite trimiterea unei singure cereri de inregistrare in numele unei persoane in timpul perioadei de participare.Ambasada SUA atrage atentia asupra unei noi cerinte pentru programul DV-2021, de a include numarul pasaportului solicitantului principal, tara care l-a emis si data de expirare. Aceasta cerinta se refera doar la solicitantul principal si nu la dependentii acestuia. Participantii care nu vor include datele pasaportului vor fi descalificati.De asemenea, participantii vor trebui sa includa cate o fotografie recenta, facuta in ultimele sase luni, conforma cu cerintele publicate in instructiunile programului DV-2021. Inregistrarile trimise care contin aceleasi fotografii folosite in programul DV din anul precedent (DV-2020) vor fi descalificate.Este foarte important ca participantii sa pastreze numarul lor unic de confirmare pana cel putin la data de 30 septembrie 2021."Numarul de confirmare este singura modalitate de a verifica daca o cerere de participare a fost selectionata si de a obtine informatii despre solicitarea de viza si despre programarea la interviu, daca cererea a fost selectionata. Numarul unic de confirmare ajuta la protejarea participantilor DV impotriva fraudei, incalcarii legii sau problemelor postale.Este cunoscut faptul ca numerosi intermediari lipsiti de scrupule s-au oferit sa faciliteze inscrierea participantilor in program, retinandu-le paginile de confirmare si apoi pretinzand bani in schimbul informatiilor de pe cererea de participare. Participantii nu trebuie sa permita altor persoane sa le retina pagina de confirmare, ci sa si-o pastreze ei insisi astfel incat sa poata verifica independent situatia cererii lor de participare", explica reprezentanta diplomatica.Incepand cu data de 5 mai 2020, participantii la programul DV-2021 vor putea folosi numarul lor unic de confirmare atribuit la inregistrare, pentru a verifica online pe Entrant Status Check la adresa de internet www.dvlottery.state.gov daca cererea lor a fost selectionata.Pe pagina Entrant Status Check participantii selectionati vor putea gasi informatii despre solicitarea vizelor DV atat pentru ei, cat si pentru membrii familiilor lor eligibili. Departamentul va confirma de asemenea programarea la interviul de viza tot prin intermediul paginii de internet Entrant Status Check."Atentie! Daca primiti un e-mail prin care sunteti anuntat ca ati fost selectionat si vi se solicita bani, aceasta este o frauda - nu deveniti o victima! Folositi numai Entrant Status Check (Verificarea Statutului Inregistrarii) pe pagina oficiala pentru a verifica daca ati fost selectionati.Comunicarile prin mesaje e-mail ale Departamentul de Stat NU vor anunta selectionarea persoanelor, NU vor indruma participantii sa plateasca taxe, NU vor furniza instructiuni de solicitare a vizei si NU vor da detalii despre data si ora interviului de viza. Aceste informatii sunt disponibile NUMAI prin Entrant Status Check pe pagina oficiala la www.dvlottery.state.gov", avertizeaza ambasada.