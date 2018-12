Blocaj la Washington: Cum e afectata emiterea de vize la ambasada SUA din Bucuresti

Ziare.

"In prezent, serviciile pentru pasapoarte si vize la Ambasadele si Consulatele Statelor Unite din strainatate vor continua in perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, in masura posibilitatilor. Nu vom actualiza acesta pagina, cu exceptia mesajelor urgente de securitate si siguranta. Pentru informatii cu privire la serviciile si operatiunile curente, vizitati travel.state.gov", a transmis pe Facebook Ambasada SUA la Bucuresti. Activitatea administratiei federale din SUA este blocata partial, incepand de la miezul noptii de vineri spre sambata, dupa ce congresmenii nu au reusit sa ajunga la un compromis pe tema bugetului, ca urmare a disensiunilor referitoare la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul.Afla detalii - Disputa pe zidul lui Trump a blocat Administratia SUA: Sute de mii de functionari intra in concediu fara plata B.B.