Expert Forum cere eliminarea prevederii care restrictioneaza dreptul de vot al celor cu viza de flotant

Ziare.

com

"Expert Forum a luat la cunostinta introducerea in proiectul de lege pentru modificarea Legii 115/2015 a unei prevederi care are potentialul de a ingreuna participarea la vot a alegatorilor care isi stabilesc resedinta (viza de flotant) intr-o localitate noua cu mai putin de 90 de zile inainte de data alegerilor locale din iunie 2020. Desi apreciem elaborarea unui proiect legislativ care poate introduce votul in doua tururi la alegerile locale si sustinem ca este un proiect esential pentru cresterea reprezentativitatii politice, credem ca nu trebuie introduse bariere suplimentare intr-un proces deja complicat pentru alegatori", precizeaza un comunicat al Expert Forum.Expert Forum mentioneaza ca, desi motivul invocat in expunerea de motive este cel legat de posibilitatea aparitiei turismului electoral cu un timp scurt inaintea alegerilor, "datele adunate de EFOR inaintea alegerilor locale din 2016 arata ca nu exista un fenomen al migratiei electorale care poate distorsiona semnificativ rezultatele intr-un numar mare de localitati".EFOR apreciaza ca exista cateva cazuri unde migratia a fost mai mare comparativ cu perioada similara din 2015, dar numarul acestora nu justifica aceste masuri restrictive.Expert Forum sustine ca articolul nu este clar si nu este pus in acord cu restul Legii 115, mentionand ca legea prevede ca alegatorii cu resedinta pot solicita primarului inscrierea in Registrul Electoral cu pana la 45 de zile inaintea alegerilor, pentru a vota pe liste permanente in circumscriptia respectiva si nu este clar cum se vor aplica aceste prevederi concomitent."Sustinem ca procedurile electorale si de inregistrare pe listele electorale trebuie debirocratizate si clarificate. Legea trebuie sa faciliteze accesul unui numar cat mai mare de alegatori sa voteze, fara a tine cont de termene restrictive pentru inscrierea pe listele electorale sau pentru stabilirea resedintei. Astfel, consideram ca articolul in cauza trebuie eliminat din propunerea legislativa, pentru a nu complica procesul de votare pentru alegatorii care isi schimba resedinta", mai precizeaza Expert Forum.Guvernul Orban isi va angaja raspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Proiectul prevede si ca cetatenii care dobandesc viza de flotant cu mai putin de 90 de zile fata de data alegerilor au dreptul de a vota in localitatea respectiva. Premierul Ludovic Orban a afirmat , miercuri, ca masura de a restrictiona dreptul la vot al cetatenilor care au viza de flotant de mai putin de 90 de zile opreste migratia votantilor in interesele primarilor in functie.Premierul a precizat ca poate negocia cu USR-PLUS pentru scurtarea perioadei de 90 de zile.