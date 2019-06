Vreti viza pentru America? Trebuie sa prezentati si conturile de pe retelele de socializare

Ziare.

Initiativa a fost propusa anul trecut si va fi aplicata incepand cu aceasta luna, in baza unui ordin, semnat in 2017 de presedintele Donald Trump, prin care solicitantii de vize sunt verificati sever, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.Aproximativ 14 milioane de turisti si 710.000 de imigranti care ajung in SUA in fiecare an vor fi vizati de aceasta decizie, conform autoritatilor americane.Oficialul de la Casa Alba a motivat aceasta masura prin faptul ca securitatea nationala este pe primul plan si orice solicitant sau imigrant este verificat, inclusiv in ceea ce priveste istoricul calatoriilor, informatii despre membri familiilor, adresele unde a locuit.American Civil Liberties Union nu a fost de acord cu acest demers, argumentand prin faptul ca ar putea crea "un mediu propice pentru discriminare".