Premierul nipon, vizita istorica in Romania: In ce mari proiecte investeste Japonia "cu toata daruirea"?

"Axa centrala pentru consolidarea relatiilor dintre tarile noastre este constituita, desigur, de domeniul economic. De aceea, in aceasta vizita in Romania sunt insotit de liderii celor mai importante companii si intreprinderi japoneze., prin construirea Magistralei 6", a declarat premierul Abe.Seful Guvernului de la Tokyo se afla intr-un turneu in Europa Centrala si de Est care cuprinde si Bulgaria, Serbia si Romania. Marti dupa amiaza, Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Premierul Abe avea programata si o intalnire cu Mihai Tudose, insa dupa demisia acestuia intalnirea a fost anulata . Shinzo Abe a mers, in schimb, la Muzeul Satului.In aceste conditii, la Palatul Victoria a mers o delegatie condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice care s-a intalnit cu viceprim-ministrul Paul Stanescu "Aprofundarea relatiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficienta si", a declarat vicepremierul Paul Stanescu, potrivit unui comunicat Proiecte despre care s-a discutat in cadrul intrevederii au fost podul suspendat peste Dunare Braila - Tulcea, care va fi construit de catre o asociere de firme italiene si japoneze si pentru care a fost semnat contractul chiar luni, la Ministerul Transporturilor, dar si inceperea lucrarilor de constructie a magistralei de metrou M6 care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda si care va fi construit cu participarea unor firme nipone.C.S.R.