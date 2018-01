Sotia premierului Japoniei promite ca o sa spuna peste tot de Romania

Ziare.

com

Akie Abe a promis ca dupa ce se va intoarce in tara sa le va spune tinerilor japonezi despre cum e tratata in Romania aceasta traditie."Ca o japoneza sunt enorm de impresionata sa vad aceste fete imbracate in chimono si care au invatat sa celebreze ceremonia ceaiului aici, atat de departe, geografic vorbind, de tara mea. Din pacate, in zilele noastre, in Japonia nu sunt atat de multe persoane tinere care sa invete inca Ceremonia ceaiului, dar", a spus Akie Abe, la Muzeul National de Arta al Romaniei.Sotia premierului Japoniei a inaugurat impreuna cu ministrul Culturii, Lucian Romascanu , parte a viitoarei Galerii de arta orientala a Muzeului National de Arta al Romaniei.La randul sau, ministrul Lucian Romascanu a spus ca este "foarte onorat" de vizita oaspetilor niponi in Romania si a salutat realizarea, prin inaugurarea Camerei de ceai, a primei etape a unui "proiect de succes al MNAR, prima parte din viitoarea Galerie de arta orientala"., locurile pe care le-am vazut azi - Muzeul Satului si Muzeul National de Arta - sunt locuri linistite in care ne putem regasi si in care ne putem bucura de frumusetile pe care viata culturala romaneasca si nu numai ni le ofera", a mai spus Romascanu.Akie Abe a participat apoi la o ceremonie a ceaiului, impreuna cu sotia ambasadorului Japoniei la Bucuresti, cu discipoli, profesori si maestrii ai Scolii japoneze Urasenke din Bucuresti.Sotia premierului nipon si-a exprimat speranta ca vizita sotului sau, premierul Japoniei, in Romania sa contribuie la dezvoltarea relatiilor bilaterale intre cele doua tari.Ceremonia ceaiului (chanoyu, chado sau sado in japoneza) este un ritual traditional influentat de Budismul Zen prin care ceaiul verde matcha este preparat intr-o maniera ceremonioasa de catre o persoana initiata si servit unui grup mic de oaspeti intr-o atmosfera linistita.