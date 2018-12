Presedintele ecuadorian ii cere lui Assange sa plece din ambasada Ecuadorului de la Londra

Ziare.

"Drumul este clar pentru domnul Assange, trebuie sa ia decizia de a pleca", a spus presedintele Lenin Moreno intr-un interviu acordat unui post de radio, relateaza Associated Press.Acesta a adaugat ca Assange ar fi primit din partea autoritatilor britanice asigurari scrise ca nu va fi extradat in Statele Unite.Moreno nu a spus ca il va forta sa paraseasca ambasada, dar echipa sa juridica va lua in considerare pasii urmatori.Assange se afla in ambasada ecuadoriana din 2012, cand i s-a acordat azil politic, in timp ce se confrunta cu acuzatii sexuale in Suedia, despre care a declarat ca ar fi fost un tertip pentru a putea fi extradat in SUA.Dar relatiile cu ambasada s-au racit deoarece Moreno, la inceputul acestui an, i-a intrerupt accesul la internet, invocand faptul ca a incalcat termenii azilului implicandu-se in chestiuni politice.Assange, la randul sau, a declarat ca drepturile sale in calitate de cetatean ecuadorian, caruia i s-a oferit cetatenia anul trecut, ca parte a unei incercari de a-l numi diplomat si a-l trimite in Rusia, au fost incalcate.