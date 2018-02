A venit iarna, la inceput de primavara: Se circula greu pe mai multe drumuri din tara, vin gerul si ninsorile - UPDATE

UPDATE 13:20

Sambata la pranz, circulatia era ingreunata pe drumuri din judetele Harghita si Botosani, informeaza Agerpres.- In Harghita, circulatia vehiculelor de peste 3,5 tone a fost restrictionata pe DN 13B, Gheorgheni-Praid, din cauza viscolului care a crescut in intensitate, a informat purtatorul de cuvant al prefecturii, Adrian Panescu, citat de Agerpres.De asemenea, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN2, in zona localitatii Traian, judetul Neamt, din cauza neadaptarii vitezei la drumul acoperit cu zapada, o cisterna incarcata cu butanol s-a rasturnat in afara soselei. Traficul rutier a fost oprit, deoarece sunt scurgeri de motorina, insa nu s-au inregistrat victime.In schimb, sambata dimineata nu existau drumuri cu circulatia oprita din cauza vremii, cu toate ca stratul de zapada masoara peste 20 de centimetri in mai multe judete din centrul, estul si nord-estul tarii.De duminica, se vor inregistra temperaturi de inghet in toata tara, mercurul incepand sa scada din acesta seara, iar la noapte vor fi sub -10 grade in multe zone si va ninge.Noaptea de duminica spre luni va fi rece pentru aceasta perioada a anului, iar in Capitala va fi ger, cu temperaturi ce vor ajunge spre -11 grade Celsius. De altfel, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ger, dar si una cod galben de frig "Duminica va fi o vreme deosebit de rece pentru sfarsitul lunii februarie, cu temperaturi maxime in general intre -12 si -4 grade, mai ales in partea nordica si in estul Transilvaniei. Minimele din noaptea de duminica spre luni continua sa scada si se vor situa intre -15 si -5 grade, chiar spre minus 20 de grade, in nordul Moldovei si in depresiunile din estul Transilvaniei", a declarat pentru Agerpres Dinu Marasoiu, meteorologul de serviciu al ANM Nici luni nu scapam de temperaturile negative, fiind ger in toata tara, dar si ninsori slabe.