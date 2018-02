Amenda pentru administratorul unui drum acoperit cu gheata pe care s-a produs un accident cu 5 victime

Ziare.

com

Politistii au sanctionat Sectia Drumuri Nationale Galati care administreaza DN 25 pentru ca nu a curatat gheata."Administratorul drumului a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei pentru neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.Un accident rutier grav a avut loc pe DN25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu, iar un barbat, de aproximativ 25 de ani, care a intrat in stop cardio-respirator, a decedat ulterior in ciuda manevrelor de resuscitare la care a fost supus la fata locului. Pe de alta parte, ceilalti patru raniti , unul dintre ei fiind in coma, au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati.In accident au fost implicate doua autoutilitare - una de 3,5 tone, si alta de un tonaj mai mic. Soferul autoutilitarei de 3,5 tone, care se deplasa dinspre Tecuci spre Galati, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a derapat, a patruns pe contrasens, iar masina s-a ciocnit cu celalalta autoutilitaraIn acest caz a fost deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Martori la accident au relatat ca soseaua era alunecoasa.