ANM anunta vreme rea in toata tara cu cod galben si portocaliu de ninsori si viscol

Astfel,In noaptea de vineri spre sambata vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sambata in Dobrogea va ploua, iar in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei si local in Transilvania vor fi precipitatii mixte si se va forma polei. Local, precipitatiile vor fi importante cantitativ.Meteorologii spun ca, in acest interval, in Banat, cea mai mare parte a Crisanei, vestul si sudul Transilvaniei, vestul si nordul Olteniei, jumatatea de nord a Munteniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali, Occidentali si de Curbura, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare si se va depune strat consistent de zapada. Local se vor cumula 25...30 l/mp si izolat 40...50 l/mp.De asemenea, vantul va avea intensificari la munte, cu rafale de peste 60 km/h, dar si in regiunile sudice si sud-vestice, cu viteze, in general, de 45...50 km/h.. In judetele Timis si Caras-Severin, precum si in zona de munte a judetelor Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova va ninge abundent, se vor cumula peste 60...70 l/mp, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ. In zona montana inalta va fi viscol, iar rafalele vor depasi 70 km/h.A.G.