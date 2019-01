Atentionare meteo la cel mai ridicat nivel: Cod violet de vreme rea in Germania (Foto)

Extremely thick snow at Rauschberg, Ruhpolding, Germany on Jan 12th, report: @Rauschbergbahn Ruhpolding pic.twitter.com/ool0Lsllwh - severe-weather.EU (@severeweatherEU) 13 ianuarie 2019

Extreme amount of snow in Oberammergau, Germany overnight, Jan 10th - thanks to Sharon Kelly for the report! pic.twitter.com/wbqHTQE1zt - severe-weather.EU (@severeweatherEU) 11 ianuarie 2019

110 cm of snow in Siegsdorf (655 m), Upper Bavaria, Germany today, Jan 10th - thanks to Bernhard Bichler for the report! pic.twitter.com/IgLZAA0YSi - severe-weather.EU (@severeweatherEU) 10 ianuarie 2019

Meteorologii transmit ca vantul o sa bata cu pana la 85 de km/h si va viscoli zapada. Avertizarea este valabila pana marti, conform MeteoAlarm.eu Luni dimineata o avalansa s-a produs in Balderschwang, iar zapada a spart geamurile unui hotel aflat in zona. Drumul de acces catre Balderschwang este inchis din cauza pericolului si in jur de 1.300 de persoane sunt blocate in statiune.Si inundatiile creeaza probleme. Mai multe rauri din Bavaria s-au revarsat. Si in regiunea Baden-Wuerttemberg sunt inundatii, arata OP Online Si in Austria situatia este problematica din cauza vremii, unde in ultimele saptamani s-au produs mai multe avalanse, in urma carora au murit mai multe persoane.