Avertizare meteo pentru toata tara: Ninsori si viscol la munte in ajun de Craciun

Se vor inregistra precipitatii mixte si polei.Avertizarea este valabila din a doua parte a noptii de vineri pana in ziua de Ajun, ora 22:00.In zona montana va ninge, iar vantul va avea intensificari temporare ce vor depasi 70-80 km/h.De asemenea, pe crestele inalte ninsoarea va viscoli, iar vizibilitatea va fi redusa."In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova si Banat si pe arii restranse in restul teritoriului, sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, favorizand formarea poleiului", anunta ANM.Sunt anuntate si intensificari ale vantului cu rafale de 50 - 60 km/h in zonele mai joase de relief, in special in zonele din nord-estul si sud-vestul tarii.ANM mai precizeaza ca in zona montana inalta vantul va mai avea intensificari temporare si prima zi de Craciun.