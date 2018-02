Bucurestenii ies miercuri seara in Piata Victoriei sa construiasca OLAFI

Ziare.

Anuntul vine dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a strans zapada din piata si a depozitat-o fix in zona in care oamenii protesteaza de obicei.Coruptia Ucide invita bucurestenii sa construiasca din zapada Olafi, referire la personajul animat Olaf din Frozen, dar si la Oficiul European de Lupta Antifrauda care se prescurteaza OLAF si care l-a investigat pe liderul PSD, Liviu Dragnea.Citeste amanunte in articolul Dragnea, urmarit penal in dosarul Tel Drum. OLAF vine cu precizari si cere recuperarea celor 21 de milioane de euro Evenimentul are loc miercuri seara, incepand cu ora 18:00, in Piata Victoriei din Capitala."Hai afara la zapada! Hai Olafi sa construim!Gabriela Firea a strans zapada de pe arterele principale din zona Pietei Victoria, dar a depozitat-o pe toata pe insula din fata Guvernului, unde se protesteaza de mai bine de un an.Daca tot cei mici sunt in vacanta fortata, ne-am gandit sa va propunem ca diseara dupa ora 18:00, cand vor termina programul de lucru parintii, sa ne strangem in Piata pentru a construi oameni de zapada.Daca tot avem atat de multa zapada la dispozitie, ar fi pacat sa nu ne bucuram de ea!Personajul principal este simpaticul OLAF, asa ca va lansam provocarea sa construim cat mai multi Olafi in Piata Victoriei.Veniti cu morcovi, nasturi si oricare alte materiale care ne-ar putea ajuta!Ne vedem in Piata, la zapada!", au scris organizatorii pe Facebook.