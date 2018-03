Calatoresti la final de saptamana? CFR anunta ce trenuri sunt anulate din cauza zapezilor

Cod portocaliu de ninsori la sfarsit de martie

Trenurile anulate circula pe relatiile Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Fetesti, Bucuresti - Tulcea si Ciulnita - Slobozia.Echipele feroviare din unitati (revizii, depouri etc) sunt pregatite pentru interventie in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii in siguranta a calatoriei cu trenul. In zonele afectate au fost retrase automotoarele si introduse locomotive diesel cu pluguri intarite, precizeaza operatorul national de transport feroviar de calatori."CFR Calatori si CFR Infrastructura colaboreaza operativ si centralizat astfel incat personalul de serviciu din trenurile aflate in parcurs si cel din gari sa poata lua impreuna cele mai potrivite masuri pentru prevenirea situatiilor neplacute pentru pasageri. Personalul feroviar este la dispozitia pasagerilor oferindu-le asistenta in gari si la bordul trenurilor. Masurile operative intreprinse in aceasta perioada de angajatii feroviari au ca principal scop circulatia trenurilor in conditii de siguranta si mentinerea legaturilor feroviare intre localitatile mari", subliniaza CFR Calatori.Pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile afectate si vor sa renunte la calatorie vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/calatoriilor achizitionate si neutilizate (fie pentru intreaga ruta, fie pentru distanta neefectuata din ruta respectiva), conform Regulamentului de transport pe calea ferata in vigoare.Totodata, pasagerii sunt sfatuiti ca, inainte de efectuarea calatoriei, sa se informeze despre conditiile meteo si sa solicite informatii despre eventualele intarzieri si anulari produse in traficul feroviar la statiile CFR din Bucuresti si din tara, in aplicatia INFO TREN IN CIRCULATIE, precum si telefonic la 021/9521 sau 021.319.0358 - Biroul Relatii cu Publicul din Gara de Nord Bucuresti.In perioada 22 martie, ora 23:00 - 23 martie, ora 15:00 este anuntat Cod portocaliu de ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta, in municipiul Bucuresti si in judetele Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Ialomita, Calarasi, Braila si Tulcea.De asemenea, in intervalul 22 martie, ora 15:00 - 23 martie, ora 20:00 este Cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si vreme deosebit de rece, in judetele Timis, Hunedoara, Sibiu, Brasov, Covasna, Gorj, Valcea, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati si Constanta.In Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumatatea de sud a Moldovei si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura ninsorile se vor extinde dinspre sud-vest si se vor intensifica. Local se vor depune straturi de zapada consistente iar vantul va avea temporar intensificari in medie cu 45 - 55 km/h, ceea ce va provoca ninsoare viscolita si spulberata.In sudul si in estul Dobrogei precipitatiile vor fi mixte si se va depune polei.