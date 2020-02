Ce scoli raman inchise si vineri, din cauza vremii nefavorabile

LIVE

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Tulcea a hotarat suspendarea cursurilor in data de 7 februarie, in toate unitatile de invatamant din judetul Tulcea", a transmis, joi seara, Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea.Ministerul Educatiei a precizat ca judetul Tulcea este singurul care are inchise toate unitatile de invatamant, iar in alte judete cursurile vor fi suspendate partial, in localitati afectate de fenomenele meteorologice din ultimele 24 de ore.In Tulcea, cursurile au fost suspendate si joi, dupa ce initial se anuntase ca doar scolile din judet vor fi inchise, apoi a fost luata aceeasi decizie si cu cele din oras.