Fotografia zilei: Mai multi oameni au impins un autobuz STB ca sa il scoata din zapada

Imaginea a fost postata pe Facebook de Andrei Ivan si distribuita si de consilierul USR Ana Ciceala care a comentat ca "Primarii bucuresteni PSDisti, luati pe nepregatite de iarna", insa imaginea a fost realizata in Bragadiru, judetul Ilfov.Amintim ca Bucurestiul s-a aflat sub cod portacaliu de ninsori pana joi dimineata. Pentru maine se anunta in continuare temperaturi scazute si vor mai fi ninsori."In acest moment Capitala nu se mai afla sub incidenta vreunui mesaj de avertizare. Grosimea stratului de zapada este de la 19-34 de cm. Iar pe parcursul urmatoarelor ore vom putea vorbi despre o ameliorare a vremii. Maine dimineata este posibil ca trecator sa fulguiasca, vor fi intre -9 si -6 grade.Maine la amiaza si seara este posibil ca trecator sa ninga slab. Nu se vor depune mai mult de 2-5 cm de zapada. Vantul ramane destul de slab, pana la moderat, cel mult 25-45 de km/h. Temperaturi de 3-4 grade. In urmatoarele doua nopti vor fi temperaturi la pragul gerului, respectiv -7-10 grade, posibil chiar mai coborate in zona preoraseneasca", a anuntat Gabriela Bancila (ANM).Citeste ce se intampla in Capitala si in tara in urma ninsorilor din ultimele ore. A.G.