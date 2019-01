Furtuna de zapada in SUA: Cel putin cinci oameni au murit, masini blocate in trafic, zboruri anulate

Ziare.

In Missouri, autoritatile au avertizat ca se poate astepta in trafic chiar si opt ore. In unele zone, stratul de zapada a fost de peste 45 de centimetri.In Kansas City, unde Kansas City Chiefs a jucat sambata cu Indianapolis Colts, in campionatul de fotbal american, in ziua partidei stratul de zapada era de 20 de centimetri. Zapada a fost inlaturata de pe teren in cateva ore, astfel ca meciul s-a putut disputa.Cel putin cinci persoane au murit in accidente cauzate de polei si de caderile masive de zapada in Kansas si Missouri. Printre persoanele decedate se numara si o femeie si fiica sa vitrega in varsta de 14 ani.Pe aeroportul international Lambert, din St. Louis, numeroase zboruri au fost intarziate sau anulate.Furtuna se indreapta catre statele din nord-estul SUA.