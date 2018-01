Furtuna istorica de zapada in Japonia. N-a mai fost asa frig de 48 de ani (Foto&Video)

Some sea-effect snowbelt areas of #Japan picked up over 2 feet of #snow in just 24 hours. More is on the way the next several days. (Himawari-8 satellite from 6z today via CIRA/RAMMB.) https://t.co/CGk0wKDfS7 pic.twitter.com/Y8KpDsN1Uh - Jonathan Erdman (@wxjerdman) January 24, 2018

Welcome to Kamijo railway station in the heart of Japan's #snow country! pic.twitter.com/Dc2M8XWKXw - James Reynolds (@EarthUncutTV) January 25, 2018

Owner of the "inn" kindly clearing a path for me, let's see how things look in the morning #snow #Japan pic.twitter.com/8tRXxOBGaQ - James Reynolds (@EarthUncutTV) January 24, 2018

Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat joi dimineata cu temperaturi de minus 4 grade Celsius, valoare care nu a mai fost inregistrata in capitala japoneza in ultimii 48 de ani, iar Agentia Meteorologica din Japonia a emis o avertizare de vreme geroasa valabila pentru aceasta regiune,Aproximativ 1.900 de persoane au fost nevoite sa isi petreaca noaptea in vagoanele trenurilor de mare viteza din cauza ninsorilor abundente care au perturbat traficul feroviar intre Nagoya si Osaka, a informat postul de televiziune NHK.Agentia Meteorologica din Japonia a avertizat in privinta vanturilor puternice, valurilor inalte si perturbarii traficului pe zone intinse din tara din cauza "unui val de aer rece care vine doar o data la multi ani".Miercuri, furtuna a provocat rafale de vant de pana la 113 kilometri pe ora in localitatea Erimo situata pe insula nordica Hokkaido, iar stratul de zapada a ajuns pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii.De asemenea, temperaturile au scazut pana la, a informat cotidianul Hokkaido Shimbun.Japonia a fost grav afectata in aceasta iarna. Luni, cea mai abundenta zapada din ultimii patru ani a acoperit capitala Tokyo,Potrivit informarilor meteorologice, ninsorile prognozate pana vineri ar putea suplimenta cu inca 80 de centimetri stratul de zapada existent de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei si cu pana la 50 de centimetri in prefectura Nagano si in nord-estul tarii.