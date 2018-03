Granite inchise sau cu restrictii din cauza zapezii de martie

Ziare.

Punctul de trecere a Frontierei Turnu Magurele a fost inchis joi dupa amiaza incepand cu ora 16:00, a anuntat purtatorul de cuvant al Comitetului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, Adrian Gelu Dragomir. Masura a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Si la punctul de trecere a frontierei de la Bechet, in judetul Dolj, au fost impuse restrictii. Astfel, conform Politiei de Frontiera, din cauza cresterii cotelor apelor Dunarii a fost suspendata tranzitarea cu bacul peste Dunare pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone."Masura se va mentine pana cand conditiile hidrologice vor permite imbarcarea/debarcarea pe/de pe ferry-boat a mijloacelor de transport mai sus mentionate in siguranta", precizeaza Politia de Frontiera.Hidrologii au emis la sfarsitul saptamanii trecute o avertizare cod galben pentru Dunare, anuntand ca nivelul apei este in crestere si se vor depasi cotele de aparare in anumite zone. Avertizarea este valabila pana in 31 martie, la ora 16:00.