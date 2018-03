Iarna face si marti probleme: CFR anunta ce trenuri vor fi anulate

Ziare.

"In contextul conditiilor meteo nefavorabile (chiciura la nivelul firelor de contact, a elementelor de infrastructura si a materialului rulant), precum si urmare a interzicerii circulatiei cu locomotive electrice, CFR Calatori mentine masura anularii trenurilor in zonele afectate. Masurile operative intreprinse in aceasta perioada de angajatii feroviari au ca principal scop circulatia trenurilor in conditii de siguranta? i mentinerea legaturilor feroviare intre localitatile mari", se mentioneaza intr-un comunicat al companiei.Astfel, vor fi anulate trenurile:1581 Bucuresti Nord - Constanta;1582 Constanta - Bucuresti Nord;1587 Bucuresti Nord - Constanta;1588 Constanta - Bucuresti Nord;8002 Constanta - Bucuresti Obor;8003 Obor - Constanta;7373 Faurei - Galati;8212 Constanta - Faurei;8011 Bucuresti Obor - Fetesti;8012 Fetesti - Obor;8001 Bucuresti Obor - Constanta.