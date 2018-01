Iarna in Romania: Drumuri blocate si zboruri anulate

Ziare.

"Pe, la kilometru 218, in localitatea Cornet, este zapada de circa 5 centimetri pe partea carosabila, iar sub zapada este polei. Este blocat sensul de mers Ramnicu Valcea-Sibiu. Sapte autocamioane sunt in coloana, in asteptare", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra DascaleteCirculatia rutiera este ingreunata din cauza zapezii, pe pe. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, la kilometrul 118, trei tiruri nu pot sa inainteze din cauza ninsorilor abundente."Un echipaj de rutiera este la fata locului, dirijeaza traficul, permitand momentan accesul auto cu tonaj mic. Utilajele de deszapezire actioneaza in zona", spune Andrei Lazar.Si in judetul, reprezentantii Politiei iau in calcul sa inchida circulatia spre statiunea Paltinis, din cauza ninsorii abundente.a fost inchis, miercuri seara, din cauza viscolului puternic, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Probleme au fost si pe. Zborul spre Munchen, operat de compania Lufthansa , a fost anulat. "Cursa LH1665 Sibiu-Munchen programata pentru plecare astazi la ora 18.25 a fost anulata in urma deciziei comandantului, din cauza conditiilor meteorologice", au declarat reprezentantii Aeroportului International Sibiu.Ca urmare a anularii acestei curse, si zborul de la Munchen la Sibiu va fi anulat.Inau fost inchise 3 drumuri judetene miercuri seara, din cauza viscolului, in timp ce pe DN 6, in apropiere de Orsova, se circula cu dificultate dupa ce un TIR a derapat.Potrivit reprezentantilor ISU Caras- Severin, drumurile care au fost inchise dupa ora 21:00 sunt:si"Nu sunt masini blocate pe aceste sectoare de drum. S-a luat masura inchiderii lor, preventiv, pentru a nu pune in pericol siguranta oamenilor", a declarat Elena Tarla, purtatorul de cuvant al ISU Caras- Severin.De asemenea, pe DN6, in zona localitatii Toplet, langa Orsova, la limita judetelor Caras-Severin si Mehedinti, un TIR a derapat, blocand un sens de mers."Avem o problema catre Toplet, unde un TIR a derapat si a blocat un sens de mers. A ajuns cu remorca in sant. Se circula dirijat, sunt sase echipaje acolo. Se sta in trafic , dar se circula", a declarat Dinu Nicorici, purtatorul de cuvant al Politiei Caras- Severin.