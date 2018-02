Atentie daca plecati la drum! Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele - UPDATE

3.000 de tone de material antiderapant raspandit pe sosele

Recomandarile politistilor

Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice.La randul lor, meteorologii precizeaza ca in urmatoarele ore vremea va fi inchisa si se vor semnala precipitatii, in special sub forma de ninsoare.Conditiile meteo au dus deja la doua accidente rutiere, in Suceava. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite, trei dintre acestea fiind incarcerate. In judetul Suceava se circula in conditii de iarna, dar cauzele exacte ale accidentelor vor fi stabilite de catre politisti.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca a actionat, incepand de sambata, ora 17:00, pana duminica, la ora 12:00, cu 845 de autoutilaje si a raspandit 2.927 tone material antiderapant, conform unui comunicat remis AGERPRES."Mentionam ca la aceasta ora ninge moderat in judetele Prahova, Suceava, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Arges, Dambovita, Gorj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures, Salaj, Bihor, Alba, Satu Mare, Sibiu, Mures si Harghita. Precizam ca reprezentantii CNAIR SA actioneaza in permanenta in toate zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta", se subliniaza in comunicat.Pentru a preintampina producerea de accidente rutiere, politistii recomanda soferilor sa, sa circule cu o viteza de maxim 30 km/h in localitati si 50 km/h in afara acestora, sa aiba, sapentru a putea opri in conditii de siguranta, sa nu franeze sau sa vireze brusc si sa foloseasca cu precadere frana de motor.De asemenea, politistii solicita conducatorilor auto sa, sa adopte permanent o conduita preventiva la volan si sa asigure o buna vizibilitate curatand parbrizul, luneta si geamurile laterale.La randul lor, meteorologii anunta ca in urmatoarele ore vremea va fi inchisa, cu cer noros si cu precipitatii, in special sub forma de ninsoare. Deocamdata, nu au fost insa emise avertizari de fenomene periculoase.