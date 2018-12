In Bucuresti se anunta ninsori, polei si vant puternic in weekend

Ziare.

Potrivit meteorologilor, incepand de vineri de la ora 19:00 pana sambata la ora 8:00, cerul va fi noros si temporar va ninge moderat, astfel ca se va depune strat de zapada de 8-12 centimetri, izolat posibil de 15 centimetri.Spre dimineata va creste probabilitatea ca ninsoarea sa se transforme in lapovita sau chiar ploaie si sa se formeze polei. Vantul se va intensifica, cu rafale ce vor atinge 40-45 de kilometri pe ora.Temperatura minima va fi de minus 2 - minus 1 grad.De sambata dimineata pana duminica la ora 8:00, vremea va fi inchisa si temporar vor fi precipitatii sub forma de lapovita sau ninsoare umeda la inceputul intervalului, apoi ploaie, conditii in care in prima parte a zilei se poate forma polei, iar stratul de zapada se va topi.Vantul va avea intensificari temporare, cu rafale in general de pana la 45-50 de kilometri pe ora. Temperatura va urca usor si treptat de la minus 1 grad la orele diminetii pana in jurul a 2-3 grade in cursul serii si al noptii.