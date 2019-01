Informare meteo de ninsori in toata tara si cod galben de vant pentru 27 de judete

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Astfel, de luni de la ora 14:00 pana miercuri la ora 20:00 este valabila o informare meteorologica de intensificari ale vantului, ninsori si precipitatii mixte ce vor favoriza depuneri de polei.In toata tara, local si temporar vor fi intensificari ale vantului, in general cu viteze la rafala de 45...55 km/h accentuand senzatia de rece, iar in Transilvania si Moldova zapada va fi spulberata. Miercuri, mai ales in sud si centru rafalele vor atinge pe arii restranse 60...65 km/h.In vestul, nordul si centrul tarii temporar vor fi precipitatii in general slabe cantitativ. Acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare, iar in cursul zilei de miercuri (16 ianuarie) in zonele joase de relief, cu precadere din vest si nord-vest, vor fi precipitatii mixte, ce vor favoriza depuneri de polei.Tot de luni de la ora 14:00, pana miercuri la ora 20:00 este in vigoare unAstfel, in toata zona de munte vantul va prezenta intensificari, in general cu viteze de 65...80 km/h si temporar va ninge. Ninsorile vor fi mai intense in noaptea de marti spre miercuri (15/16 ianuarie), in special in Carpatii Occidentali, vestul Carpatilor Meridionali si nordul Carpatilor Orientali, unde local se vor acumula cantitati de 10...15 l/mp.Temporar pe creste vantul va sufla tare cu rafale de peste 100...120 km/h, la inceputul intervalului in Carpatii Meridionali, apoi si in restul masivelor, viscolind si troienind zapada si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.A.G.