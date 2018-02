LIVE Romania, in viscol si ger - Drumuri blocate, din ce in ce mai multe scoli inchise

LIVE

Mai multe avertizari de ger, ninsori abundente si vant puternic sunt valabile in aceste zile in toata tara.Asa ca autoritatile au decis sa inchida scoli, drumuri si porturi, ca sa poata lupta cu efectele iernii.- Toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta vor fi inchise si marti, dupa ce elevii nu s-au prezentat la cursuri nici luni, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile - cod portocaliu de vant si ninsoare.- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului din cauza vremii nefavorabile.Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca, judetul Giurgiu, pe DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele, judetul Teleorman, si DN 65E, intre DN 65A si Bogdana, Teleorman, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea spre zero.- Prin portul Giurgiu nu circula nicio nava din cauza viscolului puternic, masura fiind luata de capitanii de vase si nu de Capitania Portului, din cauza vizibilitatii reduse.- Primaria Capitalei anunta ca duminica noapte, in centrele Directiei de Asistenta Sociala, au fost cazate 529 de persoane fara adapost dupa cum urmeaza: 468 de persoane in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor.- Aproximativ 4% dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Pe ruta Bucuresti Nord - Constanta vor circula sapte trenuri. In Gara de Nord sunt trenuri care au o intarziere si de 90 de minute.- Cursurile unitatilor de invatamant din judetul Olt vor fi suspendate, marti si miercuri, potrivit unei decizii luate de Inspectoratul Scolar Judetean Olt,- CNAIR transite ca, din cauza ninsorii si viscolului, a impus restrictii de tonaj pentru autovehiculele peste 3,5 tone pe DN 22A, intre Mihai Viteazu si Ovidiu (Constanta), pe DN2A, intre Harsova si Ovidiu (Constanta), pe DN13B, intre Praid si Gheorgheni (Harghita) si pe DN 3, intre Cataniciu si Ostrov.- ANM a emis o noua avertizare cod portocaliu de viscol, valabila pana la ora 18:00, in zonele de munte din Hunedoara si Caras-Severin.La peste 1.800 de metri altitudine, se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind zapada, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.- MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Serbia, unde e cod portocaliu si cod galben de ninsori, vant si ger in perioada 26-28 februarie 2018.- Toate scolile din judetul Braila vor inchise, marti si miercuri, din cauza gerului, a ninsorii si a viscolului.In urmatoarele ore si zile, in judetul Braila, temperaturile maxime vor fi frecvent intre minus 12 si minus 8 grade, cele minime se vor incadra in general intre minus 22 si minus 12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.- Salvamontistii atrag atentia asupra riscului crescut de avalansa aparut in masivele Retezat si Parang, din cauza ninsorilor abundente care au cazut in ultimele doua zile, fiind posibil ca zapada sa o ia la vale in zonele situate la altitudini mai mari de 1.400 de metri si cu inclinare mai mare de 25 de grade.- Opt tronsoane de drumuri judetene din Olt au fost inchise: DJ 542, pe tronsonul Caracal-Redea, DJ 542 A, pe tronsonul Redea-Rotunda, DJ 544 A, pe tronsonul Vartopu-Vadastrita, DJ 546 C, pe tronsonul Potcoava-Perieti, DJ 604, pe tronsonul Bucinisu-Obarsia, DJ 641, pe tronsonul Caracal-Cezieni, DJ 653, pe tronsonul Stoicanesti-Craciunei-Radomiresti si DJ 679, pe tronsonul Valeni-Seaca-Mihaesti.Totodata, conform datelor furnizate de societatea de distributie a energiei electrice, erau doua localitati nealimentate partial cu energie electrica.- Mai multe tronsoane de drum din Teleorman, printre care trei nationale - DN 65A, DN 51, DN 51A si patru judetene, au fost inchise pentru deszapezire."Va aducem la cunostinta faptul ca urmatoarele tronsoane de drum sunt blocate temporar in vederea actionarii eficiente a mijloacelor de deszapezire: DN65A: Turnu Magurele - Rosiorii de Vede; DN51: Zimnicea - Izvoarele; DN51A: Zimnicea - Piatra; DJ504: Alexandria - Cernetu si Alexandria - Laceni; DJ703: Calinesti - Mavrodin; DJ506: Beiu - Storobaneasa si Merisani - Babaita; DJ506A: Razmiresti - Vitanesti", se precizeaza in comunicatul ISU Teleorman.- Incepand cu ora 14:00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, se va intruni Comandamentul de iarna pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.- Consumul de energie electrica al Romaniei a depasit luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, aproape de recordul istoric stabilit in ianuarie 2017.- Pe Marea Neagra e furtuna, iar vantul a produs valuri de pana la 4 metri inaltime. Toate porturile de pe litoralul nostru raman inchise, la fel si Canalul Midia-Navodari.- Opt curse aeriene au intarzieri, din cauza vremii nefavorabile, iar o cursa a fost anulata, potrivit datelor publicate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Cursa anulata este Ryanair care circula pe ruta Roma-Bucuresti-Roma.De asemenea, intarzieri la sosiri au cursele TAROM Iasi-Bucuresti, Belgrad- Bucuresti si Budapesta-Bucuresti, iar la plecari cursele Pegasus Bucuresti-Istanbul, Ryanair Bucuresti-Berlin, Wizzair Bucuresti-Londra, TAROM Bucuresti -Londra si TAROM Bucuresti-Timisoara.- 37 de trenuri au fost anulate de CFR Calatori, pentru care sinele de tren sa fie curatate.17 curse anulate sunt din judetul Constanta.In unele zone au inghetat mai multe macazuri, trenul InterRegio 1724, care trebuia sa plece dinspre Craiova catre Sibiu a fost anulat.- Circulatia rutiera este intrerupta in judetul Teleorman pe mai multe drumuri nationale: DN51 Zimnicea - Viisoara, DN51A Zimnicea - Izvoarele, DN54 Moldoveni - Islaz si DN65 Turnu Magurele - Rosiori.De asemenea, in acelasi judet, circulatia rutiera este intrerupta pe mai multe drumuri judetene: DJ 504, DJ 506, DJ 506A, DJ 506C, DJ 653, DJ 703. Se actioneaza pentru curatarea partii carosabile.- A intrat in vigoare un nou cod portocaliu care vizeaza intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic viscolite si vizibilitate scazuta in Bucuresti si in judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea. Acesta este valabil pana marti, la ora 14:00.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de 55...65 km/h, local peste 70 km/h si vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.- 16 trenuri sunt anulate, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR Calatori.Cele mai semnificative intarzieri sunt consemnate in cazul trenurilor care circula pe relatia Craiova - Bucuresti si Timisoara - Bucuresti, de 90, respectiv 85 de minute. La plecari doar doua trenuri au intarzieri, cele care pleaca catre Brasov (80 minute) si Constanta (20 minute).- Compania de Drumuri avertizeaza soferii care pleaca in Bulgaria ca e cod rosu si portocaliu de vreme rea , ceea ce inseamna inchiderea circulatiei in regiunile afectate pentru toate categoriile de autovehicule.- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 10 localitati din 7 judete pentru inlaturarea efectelor vremii nefavorabile, constand in derapaje usoare ale autoturismelor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restrictii rutiere pe anumite sectoare de drum sau arbori doborati de vant.- Autoritatile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant, incepand de luni, ora 12:00, dar si pentru ziua de marti.- Temperatura resimtita pe Varful Calimani din judetul Suceava a fost de, potrivit ANM.Statiile meteo au inregistrat minus 22 de grade la Joseni si minus 19 la Iasi si Toplita.- Pentru evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri, pe rutele Constanta - Mangalia, Constanta - Medgidia - Tulcea Oras si Ciulnita - Slobozia Veche se reduce numarul trenurilor, traficul de calatori intre aceste localitati urmand sa fie preluat de restul garniturilor din grafice. De asemenea, au fost anulate trenuri si pe rutele Caracal-Corabia, Rosiori Nord - Turnu Magurele si Rosiori Nord - Zimnicea, anunta CFR.- Nu mai sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteo, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere remis Ziare.com.Totusi, ramane inchis drumul judetean DJ119 A din Bacau.- Doua drumuri din Teleorman sunt inchise din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa curete carosabilul. E vorba de DN51 Zimnicea - Turnu Magurele si DN51A Zimnicea - Alexandria.- In judetul Bacau, traficul este oprit pe un drum judetean, din cauza ninsorii si a viscolului- mai exact pe DJ119 A (Urechesti - Sascut) - tronsonul cuprins intre comuna Urechesti si satul Contesti.Varianta ocolitoare trece prin comuna Urechesti - DN11A - Adjud - DN2 - com. Sascut.- Au fost inchise porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea, din cauza vantului puternic.- Toate gradinitele, scolile si liceele din Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dolj si Constanta sunt inchise azi.Citeste detalii despre masura luata si argumentele primarului Gabriela Firea - A intrat in vigoare codul portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite, cu depunere de strat consistent de zapada. Acesta e valabil pana luni seara, la ora 23:00.In judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman va ninge abundent si se va depune strat de zapada local de peste 30...40 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 45...55 km/h, temporar viscolind ninsoarea, prevad meteorologii.Iata prognoza meteo detaliata pe zile si regiuni - cand si unde va fi cel mai frig si va ninge cel mai mult