LIVE Romania, in viscol si ger. Informare meteo de ninsori pentru toata tara pana duminica

ANM a emis, joi, o informare meteo de vreme rea valabila pana duminica si a actualizat codurile aflate deja in vigoare.- A fost reluat traficul pe A2 si A4, dar pe anumite portiuni, dar ramane inchis DN3 Baneasa - Ostrov (in jud. Constanta). Iata situatia de la ora 16:00:Circulatia pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta s-a reluat, astfel:-pe tronsonul Bucuresti - Lehliu-Gara - liber pentru toate categoriile de autovehicule;-pe tronsonul Lehliu-Gara - Fetesti - se circula controlat, cu restrictie de tonaj (3,5 tone);-pe tronsonul Fetesti - Constanta - liber pentru toate categoriile de vehicule;Circulatia pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea s-a reluat, astfel:-pe sensul catre Agigea circula doar vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone, controlat;-pe sensul catre Ovidiu - liber pentru toate categoriile de autovehicule.Vezi AICI pe ce drumuri judetene nu se circula- Un sat din Bistrita Nasaud este o izolat, zapada ajungand in anumite zone chiar si la un metru si jumatate, conform Adevarul - Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, se plange ca masinile de deszapezit nu au putut sa intervina foarte bine din cauza masinilor parcate neregulamentar. In consecinta, echipajele Politiei Locale Sector 3 au somat soferii care au parcat neregulamentar.- Premierul Viorica Dancila i-a indemnat pe ministrii din cabinetul sau, la inceputul sedintei de Guvern de joi, sa fie responsabili si sa le asigure romanilor acces la utilitatile publice - mai exact la gaz si electricitate - pe durata zilelor de ger care urmeaza. In plus, Dancila a insistat ca se remedieze defectiunile sistemelor de furnizare a energiei, acolo unde acestea apar."Este deosebit de important sa actionam la timp pentru protejarea vietii oamenilor. Inainte de a face o evaluare a situatiei si de a ne fixa actiunile viitoare, as vrea sa apreciez organizarea si mobilizarea tuturor institutiilor cu atributii in situatii de urgenta. Am fost in legatura permanenta cu doamna ministru Carmen Dan care m-a informat despre toate situatiile din teren, dar si cu ceilalti ministri implicati in aceasta situatie.Va rog ca in zilelele urmatoare, in care se anunta temperaturi scazute, sa acordam o atentie deosebita asigurarii utilitatilor publice si aici ma refer la gaze si la energie electrica, iar acolo unde sunt defectiuni, sa se intervina de urgenta pentru remedierea lor", a spus premierul Viorica Dancila. Ninsorile si vremea rea vor tine pana duminica, conform ANM , care a emis, joi, o informare meteo de precipitatii mixte si polei, ninsori si intensificari ale vantului.- Iata cum se circula pe Autostrada Soarelui:- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru cei care calatoresc in Franta, zilele urmatoare, unde va fi cod portocaliu de vant puternic, ninsori abundente, polei si temperaturi scazute in zonele Alpes-de-Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhone, Gard, Haute-Garonne, Herault, Lozere, Var.- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe un drum judetean din Prahova, anunta Mediafax.- 40 de persoane au fost luate in ultimele zile de pe strada in Alba Iulia si ingrijite in Adapostul de noapte din Gara CFR Alba Iulia.- Centrul Info Trafic revine cu precizari cu privire la circulatia rutiera pe A2 si A4. Traficul a fost reluat pe A2 Bucuresti - Constanta, astfel:-pe tronsonul Bucuresti - Lehliu-Gara - liber pentru toate categoriile de autovehicule;-pe tronsonul Lehliu-Gara - Fetesti - se circula controlat, cu restrictie de tonaj (3,5 tone);-pe tronsonul Fetesti - Cernavoda - liber pentru toate categoriile de vehicule;-pe tronsonul Cernavoda - Constanta - vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone circula controlat.Pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea circula doar vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone, controlat.- Raman inchise A4, intre Ovidiu - Agigea, judetul Constanta; DN 3, intre Ostrov - Cobadin, judetul Constanta si DN 65A, intre Rosiorii de Vede - Turnu Magurele, judetul Teleorman.Pe DN 3, intre Cobadin - Murfatlar, este restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.- A fost reluata circulatia rutiera pe DN5 (in judetul Giurgiu). Aceasta fusese oprita, dupa ce o cisterna incarcata cu gaz petrolier lichefiat s-a rasturnat intre localitatile Uzunu si Daia.- MAI anunta ca elicopterele de salvare si-au reluat misiunile, dupa ce mai multe zile nu s-au putut ridica de la sol din cauza viscolului si a ninsorii. Joi, acestea au efectuat opt misiuni de salvare Printre persoanele pentru salvarea carora s-a intervenit cu aeronavele MAI se numara doi nou-nascuti din jud. Dolj, respectiv jud. Giurgiu, o gravida din jud. Constanta, o femeie cu septicemie din jud. Braila si o alta cu probleme respiratorii din jud. Tulcea, conform unui comunicat remis Ziare.com.- Mai multi jandarmi au mers joi dimineata sa deszapezeasca spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti. De asemenea, si in Constanta 70 de jandarmi actioneaza pentru deszapezirea trecerilor de pietoni si a cailor de acces catre crese, gradinite, scoli si spitale.- Traficul este oprit pe ambele sensuri pe DN5, intre localitatile Uzunu si Daia (in judetul Giurgiu), dupa ce o autocisterna incarcata cu gaz petrolier lichefiat a iesit de pe carosabi si s-a rasturnat in sant. Nicio persoana nu a fost ranita in accident.- Si scolile din Arges raman inchise vineri. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a anuntat ca olimpiadele scolare programate sambata se vor desfasura dupa program normal, la centrele desemnate, transmite Mediafax.- Traficul rutier se reia pe A2, cu anumite restrictii de tonaj pe anumite segmente. Pe relatia Bucuresti - Lehliu si retur, circulatia va fi deschisa pentru toate categoriile de vehicule; pe relatia Lehliu - Cernavoda si retur se va circula controlat de catre Politia Rutiera; pe ruta Cernavoda - Constanta si retur circulatia rutiera se va desfasura pe DN 22C, conform Agerpres.- Un caine care a vrut sa traverseze o balta pe gheata a cazut in apa. Animalul a fost salvat de de pompierii de la ISU Arad.- O masina a unui operator privat de salubritate din Orsova a intrat in casa unui localnic. Masina era echipata cu anvelope de vara, iar soferul nu a mai putut sa o controleze, transmite Romania TV.- In judetul Tulcea, DN 22A Cataloi - Topolog - limita jud. Constanta si DN 22F Horia -Nalbant au fost deschise. Pe aceste artere rutiere s-a instituit insa restrictie de tonaj (7,5 tone).- De joi, turistii pot circula iar cu telecabina la Balea dupa ce, miercuri, transportul pe cablu a fost oprit din cauza gerului, anunta Agerpres.- 109 persoane au suferit fracturi, luxatii sau entorse ale membrelor, in ultimele 72 de ore, a declarat joi, pentru Agerpres, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu.- Patru turisti, doi romani si doi americani, au dormit in hotelul de gheata de la Balea Lac, in cea mai friguroasa noapte din acest an, cand temperatura afara a coborat la minus 21 de grade Celsius, in timp ce in camerele inghetate a fost cu 16 grade mai cald, a precizat joi, pentru Agerpres, Daniel Corbu, reprezentant al Hotel of Ice.- Iata situatia drumurilor de la aceasta ora. Sunt inchise A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea. Nu se circula pe urmatoarele drumuri nationale:- DN 3 Cobadin - Ostrov;- DN 65A, pe tronsonul Turnu Magurele - Rosorii de Vede;- DN 22A Cataloi - Topolog - limita jud. Constanta;- DN 22F Horia -Nalbant.DN 22A Harsova (CT) - limita cu jud. Tulcea 7,5 tone;DN 21A Baraganul (BR) - Tandarei (IL) 7,5 tone;DN 22 Smardan (TL) - Ovidiu (CT) 7,5 tone;DN 22D Macin (TL) - Ciucurova (TL) 7,5 tone;DN 22E Garvan (TL) - I. C. Bratianu (TL) 7,5 tone;DN 3 Cobadin (CT) - Murfatlar (CT) 3,5 tone;DN 3 Lehliu (CL) - Cuza Voda (CL) 7,5 tone.- Se deschide circulatia rutiera mai usoare de 7,5 tone pe DN 22A, intre localitatile Topolog si Saraiu, si pe DN 22D intre Ciucurova si Caugagia.- Toate drumurile din judetul Giurgiu au fost redeschise, dar se circula in conditii de iarna.- Se deschide circulatia rutiera pe DN 22A, intre Saraiu si Harsova pentru masinile sub 7,5 tone.- Noua localitati din Harghita au ramas fara curent electric. Sunt afectati 1.504 consumatori din Martinis, Badeni, Sanpaul, Petreni, Oraseni, Rares, Ocland, Satu Nousi Craciunel, conform Agerpres.- Un autocar cu 70 muncitori de la o societate din Braila a ramas inzapezit pe un drum judetean, in timpul noptii. Vehiculul nu a mai putut inainta din cauza sulurilor de zapada formate. Utilajele au reusit sa scoata autocarul dupa doua ore, informeaza Mediafax.- A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea raman in continuare inchise. De asemenea, pe sase drumuri nationale nu se circula.- 2- DN 3 Cobadin - Ostrov;- DN 22A Harsova - Tulcea;- 2- DN 65A, pe tronsonul Turnu Magurele - Rosorii de Vede;- DN 65E, pe tronsoanele Rosiorii de Vede - Troianu si Bogdana - Urloiu;- 2- DN 22A Cataloi - Topolog - limita jud. Constanta;- DN 22F Horia -Nalbant.DN21A Baraganul (BR) - Tandarei (IL) 7,5 tone;DN22 Smardan (TL) - Ovidiu (CT) 7,5 tone;DN22D Macin (TL) - Ciucurova (TL) 7,5 tone;DN22E Garvan (TL) - I. C. Bratianu (TL) 7,5 tone;DN3 Cobadin (CT) - Murfatlar (CT) 3,5 tone;DN3 Lehliu (CL) - Cuza Voda (CL) 7,5 tone.- Se deschide circulatia rutiera pe DN 2F, intre localitatile Horia si Nalbant (Tulcea), pentru masinile sub 7,5 tone.- Mai multi jandarmi vor deszapezi, joi, cele mai mari spitale pentru copii din Bucuresti, sub sloganul"De fiecare data, folosim forta pentru ca suntem nevoiti, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Asa ca maine, pe, iesim in strada, cu toata forta, sa deszapezim cele mai mari spitale pentru copii, din Bucuresti, iar tu te poti alatura noua daca doresti", transmit jandarmii.- CFR Calatori a anuntat ca mentine masura de anulare a aproximativ 10% din trenuri si pentru 1 martie. Puteti vedea aici lista trenurilor anulate , actualizata periodic, in functie de evolutia conditiilor meteo.- 106 trenuri si 4 curse aeriene sunt anulate, potrivit News.ro.- Situatia sectoarelor de autostrazi si drumuri nationale inchise circulatiei sau cu restrictii de tonaj, potrivit unui comunicat de presa remis, este urmatoarea:1.2.3. DN 22, intre Baia - Ovidiu;4. DN 22A, intre Cataloi - Harsova;5. DN 22D intre Macin - Caugagia;6. DN 22F intre Horia - Nalbant;7. DN 3, intre Cuza Voda - Cobadin;8. DN 65A, intre Rosiorii de Vede - Turnu Magurele;9. DN 65 E, intre Furculesti - Bogdana.DN 22, intre Smardan - Baia < 3,5 tone;DN 22E, Garvan - I.C. Bratianu < 3,5 tone;DN 21A, intre Baraganu - Tandarei < 7,5 tone;DN 3, intre Lehliu - Cuza Voda < 7,5 tone;DN 3, intre Cobadin - Murfatlar < 3,5 tone;DN 38, intre Agigea- Negru Voda < 3,5 tone.Vezi filmul zilei de miercuri - cum a evoluat vremea in Romania si ce probleme au provocat viscolul si gerul