LIVE Romania sub zapada: Ninge pe toate drumurile tarii - vezi cum se circula

Pana la ora 22:00 va fi in vigoare o informare de lapovita, ninsori si intensificari ale vantului valabila pentru intreaga tara.Tot pana la aceeasi ora va fi in vigoare si o avertizare de tip cod galben de ninsori si viscol, care vizeaza judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea.Inca de la primele ore ale diminetii autoritatile au anuntat ca pe majoritatea drumurilor din tara se circula in conditii de iarna si deja mai multe localitati au ramas fara curent.- Meteorologii informeaza ca vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi, indeosebi in nordul, centrul si nord-estul tarii.- Meteorologii au restrans numarul judetelor aflate sub avertizare cod galben de ninsoare si vant puternic. Astfel, pana la ora 20:00 mai sunt vizate Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Tulcea, Constanta, Vrancea si Galati.- Ministerul Afacerilor Externe a transmis un avertisment catre romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria, pentru ca, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, insotite de vant puternic. Vezi AICI zonele afectate.- Un autocar in care se aflau 52 de elevi a ramas blocat, luni dimineata, intr-o zona montana din Arad. Autocarul a fost gasit de drumarii care lucrau la deszapezire, informeaza Antena 3.- Stratul de zapada masoara 61 cm la Vf. Iezer, 38 cm la Cavnic, 33 cm la Baiut, 30 cm la Luhei, 28 cm in Pasul Gutai, 27 cm la Grosii Tiblesului, 23 cm la Firiza, 22 cm la Razoare si Coroieni, 18 cm pe Valea Vaserului, 17 cm la Mara, 16 cm in Poiana Borsa, 14 cm in Baia Borsa si 12 cm la Targu Lapus, conform Agerpres.- In judetul Maramures se circula, luni dimineata, in conditii de iarna, iar pe o portiune a DN 18, in Pasul Prislop din Muntii Pietrosul Rodnei, traficul este ingreunat de formarea cetei, anunta Agerpres.- Judetele Gorj, Dolj si Mehedinti se afla sub atentionare de tip cod galben de ceata pana la ora 11.00.- Din cauza vremii, 14 localitati din patru judete - Arges, Olt, Tulcea si Vrancea - au ramas fara energie electrica, luni dimineata, conform MAI.- Pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti ninge si se actioneaza cu 30 de autovehicule care lucreaza in baterii de cate trei, iar carosabilul este la negru. Pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta ninge intre kilometrii 12 (Bucuresti) si 65 (Lehliu) si se circula in conditii de iarna.- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar se circula in conditii de iarna pe arterele rutiere din judetele Dolj, Caras - Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Hunedoara, Timis, Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Alba, Neamt, Suceava, Botosani, Bacau si Vrancea.