LIVE Romania e semi-paralizata de iarna. Va fi ger pana vineri. Unde isi pot lasa copiii bucurestenii (Galerie foto&Video)

In zona in care locuiesti s-a deszapezit?

DN 22, intre Smardan si Baia < 7,5 tone;

DN 22D, intre Macin si Horia < 3,5 tone;

DN 22D, intre Horia si 2 cantoane < 7,5 tone;

DN 22E, Garvan - I.C. Bratianu < 7,5 tone;

DN 22F, Izvoarele - Nalbant < 7,5 tone;

DN 2A, Malu - Slobozia < 7,5 tone;

DN 38, Agigea - Negru Voda < 3,5 tone;

DN 3A, Drajna - Fetesti < 7,5 tone;

DN 5, Adunatii Copaceni - Remus < 12 tone;

DN 2A, Urziceni - Ion Roata < 7,5 tone;

DN 2, intre Lilieci si Ciocarlia;

DN 2A, intre Hasova si Ovidiu;

DN 2C, intre Tovarasia - Slobozia;

DN 2N, intre Bogza si Dumbraveni;

DN 3, intre Branesti si Constanta;

DN 3A, intre Lehliu si Drajna;

DN 3B, intre Pod Calarasi - Fetesti;

DN 3C, intre Constanta si Ovidiu;

DN 4, intre Popesti Leordeni si Oltenita;

DN 21, intre Slobozia si Calarasi;

DN 22A, intre Topolog si Harsova;

DN 22C, intre Cernavoda si Murfatlar;

DN 23B, intre Maicanesti si Ciorasti;

DN 31, intre Cuza Voda si Oltenita;

DN 41, intre Oltenita si Plopsoru;

DN 5A, intre Adunatii Copaceni si Hotarele;

DN 5B, intre Giurgiu si Ghimpati;

DN 65A, intre Rosiorii de Vede si Turnu Magurele;

DN 65 E, intre Furculesti si Bogdana.

Autoritatile continua sa inchida autostrazi si drumuri din cauza conditiilor meteo. De asemenea, 100 de trenuri nu circula nici azi.Nici macar in Capitala situatia nu este prea buna, se circula greu, iar strazile nu sunt deszapezite, desi stratul de nea nu este foarte consistent, deci ar fi usor de indepartat.Iar vremea va continua la fel, ANM a emis avertizari noi de viscol pentru miercuri si a mentinut codul portocaliu de ger pana joi.Amintim ca zilele acestea nu se face scoala in Bucuresti si alte judete din tara - In zona Metalurgiei, la intersectie cu Berceni, strada principala este curatata, dar trotuarele nu.- Se inchide circulatia rutiera pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda (Constanta).- Salvatorii Sectiei de pompieri Babadag intervin cu senilata pentru preluarea unui pacient, cu dureri toracice, din localitatea Salcioara, conform IGSU.- Politia rutiera transmite ca, la ora 15:00, raman inchise A2 Bucuresti- Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, dar si 23 de drumuri nationale. Vezi AICI lista drumurilor afectate de vreme.De asemenea, au fost anulate 106 trenuri si trei curse aeriene. In continuare sunt inchise toate cele patru porturi maritime de la Marea Neagra, Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in judetul Constanta, iar in judetul Tulcea ramane inchisa Bara Sulina. De asemenea, ramane inchis, din cauza vantului puternic, punctul de trecere a frontierei cu bacul Zimnicea - Svishtov.De asemenea, bacul de trecere Ostrov - Chiciu (judetul Calarasi) si bacul de trecere Chiciu- Bulgaria nu circula.- Autoritatile din Braila, Constanta si Giurgiu au transmis ca toate scolile din aceste judete vor fi inchise joi si vineri, conform Mediafax.- Si Primarul sectorului 3, Robert Negoita, anunta o solutie pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii. In primul rand, acestia trebuie sa sune la numarul 0728.729.797."Este numarul de urgenta, pus la dispozitie de catre DGASPC Sector 3. Aici, parintii interesati isi pot inscrie copiii, fie pentru gradinita, fie pentru scoala. Primaria Sectorului 3 pune la dispozitie grupe, la Gradinita 239 pentru prescolari, la Scoala 80, pentru elevii claselor 0-IV. Programul acestor unitati, pentru aceasta perioada, este cel normal (8:30 - 17:00 pentru gradinita, 8:00 - 11:35 pentru scoala), iar parintii isi pot aduce micutii, dupa ce se inscriu cu o zi inainte la acest numar de telefon", a transmis edilul.- In Sectorul 1 joi si vineri doua sedii ale Gradinitei nr. 206 vor fi deschise pentru copiii prescolari si scolari de pana in clasa a IV-a, ai caror parinti nu au cu cine sa ii lase acasa. Este vorba despre sediul din strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.156 si sediul din strada Witting, nr.15, a anuntat primaria condusa de Dan Tudorache. Pe durata celor doua zile, copiii vor beneficia de masa calda si de supraveghere de specialitate, intre orele 07:30 si 18:00. La predarea copiilor, parintii trebuie sa aiba asupra lor originalul sau o copie a Cartii de Identitate.- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti a anuntat ca bucurestenii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa trebuie sa faca o cerere catre institutie pentru rezolvarea problemei. Astfel, "parintii copiilor cu varste cuprinse intre 4-12 ani pot face o cerere, conform tipizatului anexat, in care pot solicita deplasarea unei supraveghetoare din cadrul centrelor de ingrijire si educatie timpurie pentru copii, pentru zilele de 01.03 - 2.03.2018, in intervalul orar 8.30-16.30. Cererea se transmite completata si semnata pe adresa de mail registratura@dgas.ro, pana diseara (miercuri - n.red.), la ora 19.00".- La ora 13:00 erau inchise A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea si 22 de drumuri nationale. Vezi AICI situatia pentru toate drumurile afectate de viscol.De asemenea, au fost anulate 101 trenuri si trei curse aeriene.Sunt inchise si toate cele patru porturi maritime de la Marea Neagra, Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in judetul Constanta, iar in judetul Tulcea ramane inchisa Bara Sulina. De asemenea, ramane inchis, din cauza vantului puternic, punctul de trecere a frontierei cu bacul Zimnicea - Svishtov.- Un copil de 11 ani din Iasi, muscat de un caine, a fost transportat dintr-un sat in altul cu sania, deoarece Ambulanta nu a putut inainta pe drumul acoperit cu zapada. In cele din urma, copilul a ajuns la spital in Iasi si a primit tratament, informeaza Mediafax.- Si autoritatile din Constanta fac apel la locuitori sa foloseasca mijloacele de transport in comun si sa evite utilizarea autovehiculelor personale, pentru ca circulatia se desfasora in conditii de iarna grea, noteaza News.ro.- Se inchide circulatia rutiera pe DN 3B, intre Fetesti si Vladeni (Ialomita).- Mai multi jandarmi vor deszapezi, joi, cele mai mari spitale pentru copii din Bucuresti, sub sloganul #AducemPrimavaraCuForta!."De fiecare data, folosim forta pentru ca suntem nevoiti, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Asa ca maine, pe #1Martie, iesim in strada, cu toata forta, sa deszapezim cele mai mari spitale pentru copii, din Bucuresti, iar tu te poti alatura noua daca doresti", transmit jandarmii.- Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat ca exista 8 centre care pot gazdui copiii in aceste zile cat timp parintii lor sunt la munca si daca nu au cu cine sa ii lase. "Procedura de acces in aceste locatii este una simpla si presupune doar completarea unei cereri in momentul in care parintele isi lasa copilul in grija colegilor mei de la centre", a transmis edilul.Iata AICI lista centrelor la care pot fi lasati copiii- Soferii tirurilor ramase blocate pe DN5 in judetul Giurgiu au primit ceai cald, cafea si produse de patiserie din partea politistilor si jandarmilor, conform Adevarul - Cursurile scolare vor fi suspendate pana vineri si in judetul Ialomita, anunta Mediafax.- MAE anunta ca pana pe 3 martie, in Marea Britanie va fi vant puternic si va ninge mult. Temperatura va inregistra valori negative, minimele inregistrand valori de -3 grade C in Londra si Inverness, -4 grade C la Edinburgh si Cardiff si -5 grade C la Manchester. Astfel, romanii care vor sa ajunga in Marea Britanie sunt sfatuiti sa se intereseze inainte despre starea vremii.- O masina si un microbuz s-au ciocnit in Timis, iar in urma accidentului microbuzul a ajuns in sant. 10 persoane au fost implicate in incident, dar doar una a avut nevoie de ingrijiri medicale, refuzand insa transportul la spital, conform Press Alert - Circulatia pe DJ 132A, intre localitatile Martinis si Meresti din Harghita, este blocata de. Traficul pe drumul spre statiunea Harghita Bai se face pe o singura banda, anunta Agerpres.- Daca ai ramas blocat in zapada, poti incerca sa le trimiti un mesaj celor de la www.rescue4x4.ro . Daca exista in zona voluntari cu masini 4x4, pot veni sa te ajute.- Iata cateva imagini din cartierul Berceni din Capitala.- A fost inchisa circulatia rurtiera si pe DN 2A, intre Slobozia si Harsova.- Trei autoturisme si o autoutilitara au ramas blocate in zapada in localitatile Poiana, Corbii Mari, Uliesti si Potlogi, din judetul Dambovita, iar echipajele ISU au intervenit, anunta Adevarul ANM a prelungit avertizarea de ger pana vineri seara. De miercuri pana vineri va fi foarte frig, mai ales noaptea, cand se vor inregistra temperaturi cu 10-15 grade mai mici decat in mod normal. Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea vor fi sub cod portocaliu de ger de miercuri, de la ora 11:00, pana vineri seara, la ora 20:00.- In ultimele 24 de ore, echipele MAI au intervenit pentru deblocarea a 450 de oameni inzapeziti si au salvat 51 de persoane aflate in situatii cu risc medical.- Se inchide circulatia rutiera pe DN 22, intre Baraganul (Braila) si Tandarei (Ialomita), conform CNAIR.- Un barbat cu afectiuni medicale, din satul Ciobanita (Constanta), a fost preluat si transportat cu senilata (incadrata cu 2 pompieri si un asistent medical SAJ) pentru a fi dus la spital, anunta IGSU.- Cel putin zece masini sunt blocate pe DJ 202 E Sihlea-Obrejita, in Vrancea, anunta News.ro.- CNAIR anunta ca se inchide circulatia si pe DN 22, intre Ramnicu Sarat si Balta Alba.- Iata cum se circula in Piata Universitatii din Bucuresti.- Inspectoratul Scolar al Judetului Olt a decis suspendarea cursurilor scolilor si gradinitelor si pentru zilele de joi si vineri, anunta MEDIAFAX.- Cursurile au fost suspendate, miercuri, in cinci scoli din judetul Galati din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, anunta Agerpres.- Pe Autostrada Bucuresti-Pitesti se circula in conditii de iarna, dar bine, conform soferilor.- 75 de persoane au suferit fracturi, luxatii sau entorse, in ultimele 48 de ore, a anuntat managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, citata de Agerpres.- Asa se circula pe Soseaua Oltenitei din Bucuresti in jurul orei 10:00.- Iata care este situatia la Piata Sudului din Bucuresti.- Un adolescent de 18 ani din Tulcea, care a plecat cu bicicleta de acasa si s-a ratacit, a fost salvat dupa ce nu s-a mai putut orienta din cauza frigului si viscolului. La un moment dat baiatul si-a abandonat bicicleta, incercand sa ajunga pe jos in cea mai apropiata localitate. Cand a vazut ca nu se descurca a cerut ajutorul autoritatilor. Cand a fost gasit, nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind dus de politisti la familia sa conform News.ro.- Pe DN 22, intre localitatile Tulcea si Baia (km 178+000 - km 232+900) a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.- CNAIR anunta ca incepand cu ora 09.0, s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22 D, intre Macin si Doua Cantoane (km 0+000 - km 81+287 si pe DN 22F intre Horia si Nalbant, (km 0+000 - km 13+900).- Un tramvai 46 de pe ruta Bulevardul 1 Decembrie - Bulevardul Liviu Rebreanu a deraiat, anunta Mediafax.- Primaria Capitalei transmite ca 370 de utilaje de deszapezire si aproape 400 de operatori manuali au actionat pe parcursul noptii pe arterele din Capitala si ca 80% din arterele principale sunt la ora 10:00 "la negru". Conform primariei, jumatate dintre strazile secundare au fost deszapezite.54 persoane fara adapost care au fost duse in centre sociale, iar alte 19 au refuzat institutionalizarea. In acest moment, 558 de persoane fara adapost sunt cazate in centrele sociale ale Municipalitatii.- Imagine de pe Strada Veronica Micle din Sectorul 1 din Bucuresti.- Imagine de pe Strada Dorohoi din Sectorul 4 din Bucuresti.- Centrul Info Trafic anunta ca raman inchise A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea. La nivel national exista 33 de drumuri nationale cu circulatia oprita total sau partial. Iata AICI lista drumurilor afectate de conditiile meteo.Trei curse aeriene au fost anulate (doua de la Craiova si una de la Brasov).Sunt inchise toate cele patru porturi maritime de la Marea Neagra, Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in judetul Constanta, iar in judetul Tulcea ramane inchisa Bara Sulina. De asemenea, raman inchise, din cauza vantului puternic, punctele de trecere a frontierei cu bacul Turnu Magurele - Nikopol si Zimnicea - Svishtov.- Iata o imagine din zona Bulevardului Ficusului din Bucuresti.- CNAIR anunta ca DN21, pe portiunea Insuratei-Slobozia, se inchide si ca tot pe DN 21, intre localitatile Braila si Insuratei (km 1+000 - km 46+232), a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele peste 7,5 tone.- Pompierii sibieni au transportat, miercuri dimineata, 12 copii dintr-un sat la scoala, pentru ca microbuzul scolar nu s-a putut deplasa pe drumul acoperit cu zapada, noteaza Mediafax.- O ambulanta cu doi copii care erau transportati de la Tulcea catre Constanta a ramas blocata in zapada, in zona Tasaul din judetul Constanta. In ajutorul acesteia au fost trimise utilaje de la Directia de Drumuri, conform Mediafax.- In Caracal cetatenii se plang ca trotuarele sunt pline de mormane de zapada. Primarul Radu Dumitru a declarat pentru Realitatea TV ca autoritatile nu pot sa intervina sa curete absolut toate trotuarele din oras si ca mai este si vina cetatenilor care nu curata in fata caselor lor."Si ieri dimineata si azi dimineata am intarziat putin la servici ca prima mea grija a fost sa imi curat trotuarul din fata casei. Toti ar trebui sa faca lucrul acesta. Sigur ca noi am avut grija sa trimitem 54 de oameni la spitale, la judecatorie. Dumneavoastra considerati ca poti sa cureti fiecare trotuar din ora?", a spus edilul.- In zona Pierre de Coubertin din Sectorului 2 nu este curatata zapada nici pe strada, nici pe trotuare.- Pe Aeroportul Henri Coanda si Aeroportul Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform unui comunicat remis Ziare.com. Nicio cursa nu este anulata, din cauza conditiilor meteo, dar 16 curse aeriene au avut intarzieri de pana la 30-40 de minute si, punctual, de pana la 60 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo.- CNAIR anunta ca incepand cu ora 08:30 se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 3A, intre Drajna si Fetesti.- CFR Calatori informeaza ca traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant de pana la 60 km/h.Nicio linie de cale ferata nu a fost inchisa, dar a fost restrictionata circulatia pe anumite segmente.Din cauza rafalelor puternice de vant de pana la 60-70 km/h, pe 9 intervale de statii din jumatatea de sud a tarii trenurile circula doar cu tractiune Diesel, iar pe un segment de cale ferata trenurile circula cu viteza redusa de 50 km/h.Buzau - Faurei - viteza de circulatie de 50 km/h, pe firul ICaracal - Corabia - se circula doar cu locomotive DACiulnita - Urziceni - se circula doar cu locomotive DAConstanta - Mangalia - se circula doar cu locomotive DACraiova - Calafat - se circula doar cu locomotive DATulcea - Medgidia - se circula doar cu locomotive DARosiori Nord - Zimnicea - se circula doar cu locomotive DARosiori Nord - Turnu Magurele - se circula doar cu locomotive DAGiurgiu - Videle - se circula doar cu locomotive DAPe segmentul de cale ferata Videle - Giurgiu se actioneaza cu plug pentru deszapezire, iar personalul feroviar intervine constant pentru curatarea liniilor si a componentelor de cale ferata, la intrarea si iesirea din gari.- CFR Calatori- Traficul rutier a fost reluat pe DN1 la iesirea din Predeal, dupa ce carosabilul fusese blocat de un autotren care a derapat. Acesta a fost tractat intr-o parcare de un utilaj de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri.- CNAIR anunta ca se inchid alte doua portiuni de drum national - DN 22 A, intre Cataloi si Ciucurova, si DN 2C intre Costesti si Slobozi.- S-a inchis traficul si pe DN 2, intre Ciocarlia si Spataru.- Trei curse aeriene din zona Sectiilor Regionale de Politie Transporturi Craiova si Brasov au fost anulate, potrivit News.ro.- Traficul este intrerupt pe DN1 la iesirea din Predeal spre Bucuresti, din cauza unui TIR care a derapat, blocand complet circulatia, informeaza purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Robert Elekes.- De dimineata in Capitala, situatia pe strazi este mai dificila ca marti. Arterele principale nu sunt curatate de zapada si se circula foarte greu, iar pe strazile secundare nu pare sa fi intrat vreun utilaj in noaptea trecuta.- Iata lista drumurilor nationale unde se circula cu restrictii de tonaj:Toate cele 4 porturi dela Marea Neagra sunt inchise, la fel si Bara Sulina, dar si punctul de trecere a frontierei cu bacul de la Turnu Magurele.- Potrivit centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia este inchisa complet pe A2 Bucuresti - Constanta si A4 - Ovidiu - Agigea, dar si pe 19 drumuri nationale din judetele Constanta, Calarasi, Ialomita, Ilfov, Teleorman si Vrancea.Iata drumurile nationale inchise, conform CNAIR:- CFR Calatori anunta ca 107 trenuri sunt anulate miercuri: pe raza Sectiei Regionale de Politie Transporturi (SRPT) Constanta, au fost anulate 42 de trenuri; pe raza SRPT Craiova au fost anulate 49 de trenuri; pe raza SRPT Bucuresti au fost anulate 13 trenuri; pe raza SRPT Galati au fost anulate 3 trenuri.- Scolile raman inchise miercuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile atat in Capitala, cat si in mai multe judete din tara, in unele cazuri cursurile fiind suspendate toata saptamana.Iata unde nu se face scoala si pana cand - Iata cum va fi vremea miercuri si joi potrivit avertizarilor ANM Codul galben de ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent, intensificari ale vantului si viscol e valabil pana miercuri, ora 23:00, in Muntenia, Dobrogea, precum si in jumatatea sudica a Olteniei si a Moldovei.Aici, vantul se va intensifica treptat si va avea viteze de 45...55 km/h, in sud-est rafalele vor depasi temporar 60 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand si troienind zapada si diminuand vizibilitatea.Codul portocaliu de ninsori este valabil miercuri in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea. Vantul va bate in rafale in general de 55...65 km/h si local in jur de 70 km/h. Ninsoarea va fi puternic viscolita, zapada spulberata si troienita si vizibilitatea va scadea sub 50 m, anunta ANM.