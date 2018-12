Mii de locuinte fara curent, intarzieri pe aeroporturi, scoli inchise si drumuri blocate in continuare din cauza zapezii

Mii de locuinte fara curent electric si scoli inchise

Patru aeronave au decolat, luni, de pe Aeroportul Sibiu, cu o intarziere cuprinsa intre 40 si 70 de minute, din cauza zapezii si a menevrelor de degivrare."Intarzierile inregistrate astazi, cu o durata cuprinsa intre 40 -70 minute, pentru cele patru curse mentionate sunt generate de procese specifice conditiilor meteorologice, respectiv de procesul de degivrare. Urmatoarea sosire este programata la ora 12.00 de la Stuttgart", au precizat oficialii Aeroportului Sibiu, citati de News.ro. Stratul de zapada depus in Sibiu depaseste 20 de centimetri si ninge usor in continuare.Compania Nationala de Cai Ferate CFR intervine cu utilaje si personal de specialitate pe sectiile Valea Marului - Caineni si Valea Sadului - Livezeni pentru taierea copacilor cazuti in gabarit si pentru remedierea deranjamentelor la linia de contact si repunerea sub tensiune, informeaza compania.Se actioneaza, de asemenea, cu drezine si personal de specialitate pe intervalul de statii Valea Sadului - Livezeni pentru remedierea deranjamentelor inregistrate la linia de contact si repunerea sub tensiune, insa trenurile care au trasat graficul de circulatie prin aceasta zona circula pe rute ocolitoare. Pe toate celelalte sectii CF de pe intreaga retea feroviara se circula in conditii de iarna, insa fara probleme majore in trafic, arata Mediafax.In judetul Hunedoara, un tren de calatori a fost oprit in apropierea garii Strambuta din cauza blocarii liniei ferate de copaci cazuti. Pompierii au preluat cele 20 de persoane, cu un microbuz, si le-au transportat in siguranta la Petrosani, anunta IGSU.In total, au cazut 260 copaci peste 36 de autovehicule, 4 stalpi de electricitate, 2 acoperisuri au fost distruse, iar mai multe cabluri au fost rupte.Lugos a ramas duminica fara energie electrica si apa la robinete, in urma ninsorilor abundente, iar luni dimineata a fost partial alimentat cu apa, in cursul noptii, in urma montarii unui generator la statiile de pompare, conform Mediafax.Luni dimineata, la nivelul judetului Timis erau 57 de localitati total sau partial nealimentate cu energie electrica, fiind afectate peste 45.000 de persoane. De asemenea, in judetul Arad erau, luni dimineata, aproape 12.000 de persoane care nu aveau energie electrica, din 32 de localitati.Aproape cinci mii de gospodarii din Vrancea si peste o mie din judetul Buzau nu au curent electric, luni dimineata, avariile in reteaua de electricitate aparand ca urmare a vantului puternic.In urma ninsorilor abundente, toate scolile din judetul Timis au fost inchise, masura care va fi in vigoare si pentru marti. Totodata, cursurile au fost suspendate, luni, in 62 de unitati de invatamant din Caras-Severin si in 39 de scoli din judetul Arad.Luni dimineata, erau inchise mai multe drumuri, conform Centrului InfoTrafic al Politiei Romane.Circulatia rutiera pe DN 67C Novaci - Ranca este inchisa pe tronsonul kilometric 16 - 34+800 de metri, in judetul Gorj.Traficul rutier este oprit in ambele sensuri pe DN 7, la kilometrul 239+400 metri, la limita judetelor Valcea si Sibiu, din cauza unor autocamioane neechipate corespunzator care nu mai pot inainta pe un carosabil acoperit cu zapada.Pe DN 66 Targu Jiu - Petrosani, intre Bumbesti-Jiu (jud. Gorj) si Petrosani (jud. Hunedoara) este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.Din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact,circulatia feroviarape sectia de cale ferata 202 este intrerupta intre kilometrii feroviari 90 si 108, pe raza judetului Gorj (intre statiile CF Valea Sadului si Pietrele Albe).Traficul feroviar pe sectia de cale ferata 202 este intrerupt si pe raza judetului Hunedoara, la kilometrii feroviari 112+800 (in zona statiei CF Strambuta) si 84+200 (in zona statiei CF Livezeni) din cauza unor fire de inalta tensiune rupte in urma caderilor de zapada.De asemenea, portul Mangaliaeste inchis, din cauza vantului puternic.