Imagini de iarna cu ninsoarea venita in Romania chiar inainte de Paste (Foto&Video)

Ziare.

com

Meteorologii anuntasera scaderea temperaturii, iar marti in mai multe zone din tara zapada a creat atmosfera de iarna.In Poiana Brasov a nins destul de mult si s-a asternut si strat de zapada.Si in Bucovina a nins cu fulgi mari, locuitorii de aici numind-o simbolic "ninsoarea mieilor".Si in carantinata Suceava zapada s-a asternut destul de mult.