Ninsoarea a inceput sa inchida drumurile. Probleme si pe Autostrada Bucuresti - Pitesti

Pe Autostrada Bucuresti - Pitesti se circula in conditii de iarna si traficul e ingreunat dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un autoturism. In urma coliziunii nu au existat victime, dar se circula doar pe banda numarul 2, la kilometrul 51 (in zona localitatii Corbii Mari).Si in Mehedinti incep sa fie probleme. Deja drumul judetean 606 A, care face legatura intre localitatile Plopi si Balota, din judetul Mehedinti, a fost inchis circulatiei rutiere din cauza vantului puternic care viscoleste zapada. Judetul Mehedinti intra, joi seara, sub incindenta unei avertizari cod portocaliu de ninsori abundente."Autoritatile judetene au luat decizia de a inchide temporar circulatia rutiera pe Drumul Judetean 606A, pe tronsonul Plop i (DJ 561) - Izvoralu - Balota (DN6), din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care face imposibila interventia utilajelor de deszapezire. Decizia a fost luata joi seara, dupa ce la fata locului s-au deplasat presedintele Consiliului Judetean Mehedinti, Aladin Georgescu si prefectul de Mehedinti, Nicolae Draghiea", se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean Mehedinti.Imediat ce viscolul se va domoli, utilajele vor interveni pentru degajarea zapezii de pe carosabil, astfel ca in cel mai scurt timp posibil, circulatia sa fie reluata.Potrivit sursei citate, joi seara, utilajele operatorului de deszapezire intervin pe drumurile judetene pentru a indeparta zapada.