Ninsori in toata tara si cod galben de viscol in mai multe judete

Atentionarea de tip cod galben de viscol, strat consistent de zapada este valabila pentru judetele Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi.Aceasta intra in vigoare joi la ora 22:00 si expira vineri la ora 12:00.In judetele mentionate, in cursul noptii de joi spre vineri si vineri dimineata, vor fi ninsori ce vor depune strat nou de zapada consistent, iar vantul se va intensifica, temporar cu rafale de 60...65 km/h, viscolind sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.De asemenea, meteorologii au actualizat informarea meteorologica de vreme rea valabila pentru toata tara. Aceasta intra in vigoare joi la ora 16:00 si expira vineri la 12:00.Incepand de joi de la amiaza aria precipitatiilor se va extinde dinspre sud-vest si va cuprinde treptat sudul, estul si centrul tarii.In Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei si a Moldovei vor fi perioade cu ninsori, in general moderate cantitativ, ce vor depune strat nou de zapada, local mai consistent. In Dobrogea si in extremitatea de est a Munteniei vor fi precipitatii mixte favorizand pe spatii mici formarea poleiului.Vor fi intensificari temporare ale vantului in estul teritoriului si in zona montana inalta, cu rafale in medie de 50...60 km/h, viscolind sau spulberand zapada. In prima parte a zilei de vineri (11 ianuarie) vantul se va intensifica si in sudul Olteniei, unde va determina transport de zapada, precum si in Dobrogea.A.G.