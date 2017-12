Ninsorile au dat din nou peste cap traficul aerian si rutier din Marea Britanie, desi s-au pus doar 15 centimetri de zapada

Ziare.

Scotia, Tara Galilor si nordul Angliei au fost regiunile cele mai afectate de ninsori. In unele zone, stratul de zapada a atins, a anuntat Serviciul meteorologic public din Regatul Unit.Aeroportul din Glasgow a fost nevoit sa-si intrerupa activitatea timp de o ora, iar unele curse au fost deviate catre Edinburgh. Stratul de zapada in regiunea Glasgow a depasit zece centimetri.Politia a facut apel la locuitori sa evite deplasarile, iar compania de transport Highways England a sfatuit soferii sa-si echipeze masinile cu lopeti, paturi, apa si hrana inainte sa plece la drum.Compania de asigurari auto Automobile Association a declarat ca a primit aproapein aceasta dimineata.Noaptea trecuta a fost una dintre cele mai friguroase din Marea Britanie, cu temperaturi care au scazut pana la minus 12,3 grade in Loch Glascarnoch, localitate situata in zona muntoasa din Scotia.La inceputul lunii decembrie, Marea Britanie s-a mai confruntat cu episoade de ninsoare. Atunci, zeci de curse aeriene au fost anulate sau intarziate. Un avion Wizz Air care trebuia sa decoleze de la Londra spre Cluj-Napoca a plecat cu o intarziere de 28 de ore.