LIVE Ninsorile au pus stapanire pe Romania: Drumuri inchise, trenuri anulate, in Bucuresti se circula ingrozitor (Galerie foto&Video)

In Capitala, traficul la primele ore a fost un cosmar, desi multi bucuresteni au decis sa isi lase masina acasa.Peste 60 de trenuri au fost anulate. Nici traficul aerian nu s-a desfasurat fara probleme. Doua curse aeriene de pe aeroportul Henri Coanda au fost anulate si mai multe amanate.In zona in care locuiesti este deszapezit? Trimite-ne pe adresa redactia@ziare.com sau pe Facebook Ziare.com imagini insotite de numele strazii si localitatea.- In Arges se intervine pentru preluarea unei femei insarcinate, cu probleme medicale urgente. Aceasta urmeaza fie transportata de la Spitalul Costesti, la Spitalul Judetean Arges.- Valea Oltului este blocata partial de o avalansa. Zapada a blocat un sens de mers, transmite Digi 24.- Iata situatia traficului la ora 13:00.Tronsonul Bucuresti - Drajna al Autostrazii A2 este inchis circulatiei rutiere, pe ambele sensuri de mers.Sunt sapte drumuri nationale cu circulatia inchisa:- DN 2A, intre Slobozia si Urziceni (judetul Ialomita);- DN 2C intre localitatile Costesti (judetul Buzau) si Slobozia (judetul Ialomita);- DN 2N intre localitatile Bogza si Dumbraveni (judetul Vrancea);- DN 4 intre Bucuresti si Oltenita (judetul Calarasi);- DN 21A intre localitatile Baraganu si Tandarei (judetul Ialomita);- DN 22 intre localitatile Ramnicu - Sarat (judetul Buzau) si Braila (judetul Braila);- DN 23B intre localitatile Maicanesti si Ciorasti (judetul Vrancea).Bara Sulina si Portul Midia sunt inchise.- Un accident rutier s-a produs pe DN 2A, in localitatea Ciochina (Ialomita). Au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita mai grav.- Valul de frig afecteaza foarte mult berzele. In aceste conditii cativa angajati ai Primariei Calarasi au mers pe DN3 sa hraneasca pasarile despre care au fost sesizati ca sunt in pericol. Salvamont face apel ca oamenii sa sesizeze cazurile de pasari afectate de frig, conform Mediafax.- Iata imagini de pe DN4.- Se inchide circulatia rutiera pe DN 4, intre Popesti Leordeni si Oltenita (km 12+500 - km 60+350).- Un utilaj de deszapezire al RATB a trecut prin statie fara sa incetineasca, chiar daca pe refugiu erau mai multe persoane.- Pe DN 3, intre Branesti si Islaz nu mai au voie sa circule masinile mai grele de 3,5 tone.- Se inchide circulatia rutiera pe DN 4, intre Popesti Leordeni si Frumusani. Pe DN4 sunt deja blocate 50-60 de masini, iar ISU intervine in zona.- ISU Bucuresti Ilfov anunta ca pe DN4 interventia este ingreunata si ca s-a format blocaj pe ambele sensuri de deplasare.- Femeia gravida dintr-o masina blocata pe DN4, intre Bucuresti si Frumusani, a fost preluata de un echipaj SMURD. In zona sunt aproximativ 50-60 de masini blocate, a anuntat ISU Bucuresti Ilfov.- 17 masini, intre care un microbuz, sunt blocate in nameti, pe mai multe drumuri din judetul Prahova.- Pe DN 4 Bucuresti-Frumusani un microbuz a derapat si a ajuns in sant. Nicio persoana nu a fost ranita, conform ISU Bucuresti-Ilfov.- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a criticat decizia edilului Sectorului 5, Daniel Florea , de a tine scolile deschise vineri, in ciuda viscolului. Edilul a precizat ca Florea va trebui sa raspunda in fata legii.- "S-a circulat in Bucuresti chiar daca in conditii de iarna. In perioada urmatoare vom incepe sa intram si pe artelere secundare, pe ceea ce inseamna drumuri laturalnice. Probabil dupa ora 15.00 vom ajunge si acolo. Dar cred ca toata lumea intelege ca prioritatea era sa nu se blocheze orasul si acest lucru s-a realizat. RATB a circulat normal, in conditii de iarna. La RADET nu am avut avarii.Mai avem, in acest moment, doar circa 20 de persoane care refuza sa mearga in centrele de urgenta si la care colegii nostri se deplaseaza cu haine groase si mancare calda.In ceea ce priveste inchiderea scolilor, la Call centerul primariei nu am primit nicio solicitare pentru a ajuta copii pe care familiile au fost obligate sa ii lase singuri acasa. La nivel de sectoare au fost putine cazuri", a declarat primarul general, Gabriela Firea, la Comandamentul de Iarna.- CFR Calatori a mai anulat inca 20 de trenuri, astfel ca numarul total al trenurilor anulate depaseste 60. In Gara de Nord, cea mai mare intarziere inregistrata este a trenului care soseste de la Constanta, de 45 de minute.- 20 de masini sunt blocate pe DN4, intre Bucuresti si Frumusani. ISU transmite ca intr-una dintre masini se afla o femeie insarcinata, conform Digi 24.- Doua curse au fost anulate si mai multe amanate pe aeroportul Henri Coanda, iar intarzierile pot depasi si doua ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).O cursa Wizz Air, care ar fi trebuit sa decoleze de pe aeroportul Henri Coanda la ora 7, cu destinatia Treviso, a fost anulata.O cursa Pegasus Airlines, de pe ruta Istanbul - Bucuresti, care trebuia sa aterizeze pe Henri Coanda la ora 10.30, apoi sa decoleze spre Istanbul la ora 11.15, a fost anulata.O cursa Wizz Air, care trebuia sa decoleze la ora 8.00, cu destinatia Cluj-Napoca, a fost amanata pentru ora 11.30.O cursa Ryanair, care ar fi trebuit sa decoleze spre Timisoara la ora 8.45, a fost reprogamata pentru ora 11.59.O cursa Turkish Airlines, care ar fi trebuit sa decoleze spre Istanbul la 9.55, a fost amanata pentru ora 11.15.O cursa Tarom, care trebuia sa plece spre Praga la ora 10.50, a fost amanata pentru ora 12.07, conform News.ro., potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.Este vorba despre: DN 23B, intre localitatile Maicanesti si Ciorasti (judetul Vrancea), DN 2C, intre localitatile Costesti (judetul Buzau) si Amara (judetul Ialomita), DN22 Ramnicu - Sarat (judetul Buzau) si Braila si DN21A, intre localitatile Baraganu si Tandarei (judetul Ialomita).- Pe DN 2A, intre Malu si Giurgeni (judetul Ialomita), incepand cu ora 10:00 a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele peste 3,5 tone.- O ambulanta privata a fost deblocata din zapada pe strada Tuberozei din localitatea Pantelimon. In ambulanta se afla un pacient transportat pentru dializa.- ISU Bucuresti Ilfov anunta ca un autocar cu 22 de persoane a ramas blocat pe platoul din fata Academiei Militare. La fata locului a fost trimisa o autospeciala ISU si un utilaj RATB.- Dispeceratul National Salvamont anunta ca in toate masivele montane se inregistreaza un risc crescut de avalansa. Turistii sunt atentionati sa ceara informatii cu privire la starea traseelor pe care doresc sa le abordeze."Pentru acest weekend se anunta ninsori si cresteri ale temperaturii in majoritatea masivelor montane din tara, iar stratul nou de zapada depus in ultimele zile, cu siguranta, va fi extrem de instabil. Doritorii de drumetii montane nu trebuie sa renunte la echipamentul de iarna si sa solicite informatii echipelor Salvamont privind nivelul riscului de producere a avalanselor si starea traseelor pe care doresc sa le abordeze", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Dispeceratului National Salvamont - Cozi de masini s-au format pe DN1, dinspre Sinaia spre Bucuresti, dupa ce un TIR a derapat la Posada. Din cauza zapezii, s-a impus instituirea unor restrictii pentru TIR-uri.- Primaria Sectorului 3 a transmis ca cetatenii care au nevoie sa fie deszapeziti sa sune la 0759.990.272, iar cei care vor sa sesizeze cazuri de persoane fara adapost la 021.9543.- Intersectia Ion Mihalache cu Sandu Aldea:- O ambulanta SABIF care a ramas inzapezita in Bragadiru, pe str Toamnei, a fost scoasa din zapada. ISU Bucuresti-Ilfov informeaza ca personalul medical s-a deplasat pe jos pana la caz, aproximativ un km, din momentul in care ambulanta nu a mai putut inainta. Pacienta este o femeie de 85 de ani.- In Olt, o autospeciala pentru Transport Personal si Victime Multiple (ATPVM) si autofreza multifunctionala ISU actioneaza in sprijinul unui echipaj de ambulanta care nu mai poate inainta spre un copil de un an, cu afectiuni medicale, aflat in comuna Topana, care va fi transportat la spitalul din Slatina.- Se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 2C, intre Tovarasia si Slobozia (judetul Ialomita).- Iata cum se circula si in zona Vitan, pe Bulevardul Decebal si in alte cartiere din Capitala.- In zona Casa Presei Libere, sunt foarte multe tramvaie blocate pe linia 41:- Iata situatia traficului la aceasta ora:Tronsonul Bucuresti - Drajna al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta a fost inchis circulatiei rutiere, pe ambele sensuri de mers. Ruta ocolitoare este DN3 - Bucuresti - Lehliu Gara - DN3A Lehliu Gara - Drajna.DN1, intre Posada si Sinaia, coloana de tiruri care se deplaseaza ingreunat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Bara Sulina a fost inchisa, din cauza vantului puternic.- ANM a actualizat avertizarile de vreme rea. Codul portocaliu a fost restrans.- Circulatia tramvaiului 41 este blocata, din nou, in zona Casin, conform Digi24.- Iata cum se circula in zona Piata Sudului din Bucuresti:- Pe DN 2C, intre Tovarasia si Slobozia (judetul Ialomita), incepand cu ora 09:00 a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele peste 3,5 tone, conform CNAIR.- In Reghin (Mures), un autocar cu 31 de copii si 6 adulti a derapat in afara partii carosabile. Copiii au fost preluati de 2 microbuze si cazati la scoala din localitate. Nu au probleme medicale, transmite IGSU.- La Braila, zapada are o usoara nuanta de portocaliu. ANM a anuntat, joi, ca este posibil acest lucru sa se intample din cauza unui ciclon care a adus in tara noastra praf saharian din Africa - Primarul General, Gabriela Firea, a convocat comandamentul de iarna vineri, la ora 11:00.- Iata cum se circula in Sectorul 2 din Bucuresti.- Circulatia tramvaielor pe linia 41 a fost reluata.- Nicio cursa aeriana de pe aeroporturile Otopeni si Baneasa nu este anulata, dar se inregistraza intarzieri la decolare."Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. Unele zboruri pot inregistra intarzieri la decolare, determinate in principal de degivrarea aeronavelor, intarzieri care, punctual, pot atinge si chiar depasi 40 de minute", anunta Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.- Trenurile inregistreaza intarzieri in Gara de Nord.Mai multe trenuri catre Bucuresti de la Timisoara, Pitesti, Ploiesti si Buzau au acumulat intarzieri de cateva zeci de minute, cea mai mare intarziere fiind inregistrata de trenurile care urmau sa ajunga in Gara de Nord de la Timisoara si Pitesti, de cate 35 de minute, potrivit Mediafax.- In Bucuresti, circulatia tramvaiului 41 a fost intrerupta, zeci de tramvaie sunt blocate pe linie, transmite Realitatea TV.- Primaria Municipiului Bucuresti transmite ca, vineri dimineata, in conditii de ninsoare abundenta, arterele principale din cele sase sectoare sunt curatate in proportii intre 20 si 40%.Astfel:Sectorul 1 - arterele principale sunt curatate in proportie de 20%;Sectorul 2 - arterele principale sunt curatate in proportie de 30%;Sectorul 3 - arterele principale sunt curatate in proportie de 30%;Sectorul 4 - arterele principale sunt curatate in proportie de 40%;Sectorul 5 - arterele principale sunt curatate in proportie de 30%;Sectorul 6 - arterele principale sunt curatate in proportie de 40%;- Sapte tronsoane de drumuri judetene din Olt au fost inchise, vineri dimineata, din cauza viscolului, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, transmite Agerpres."Au fost inchise de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt urmatoarele tronsoane de drumuri judetene: DJ 546C, Potcoava - Perieti; DJ 546 E Teslui - Miesti; DJ 544 Vadastra - Vartop; DJ 544A Brastavatu - Vadastra; DJ 653 Stoicanesti - Craciunei; DJ 642 A Babiciu - Traian; DJ 546 F Coteana - Ipotesti", a anuntat Basasteanu.Pe celelalte drumuri din judet se circula in conditii de iarna.- Alte 23 de trenuri au fost anulate, vineri dimineata.Potrivit CFR Calatori, pana la aceasta ora au fost anulate 41 de trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta, Tulcea, Ciulnita si Slobozia, Caracal si Corabia, Lotru - Piatra Olt, Slatina - Piatra Olt, Piatra Olt - Craiova, Craiova - Bailesti, Rosiori - Turnu Magurele, Alexandria - Rosiori, Buzau - Constanta, Craiova - Sibiu, Piatra Olt - Pitesti si retur.- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor din judetul Harghita, iar circulatia pe DN 13A a fost restrictionata, vineri dimineata, pentru vehiculele mari, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita, potrivit Agerpres.- Autostrada Soarelui a fost inchisa.A fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, km 12+000 - km 105+500, din cauza viscolului puternic la sol si a vizibilitatii reduse, anunta CNAIR.- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, desi codul portocaliu se mentine in Bucuresti si in judetele Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Telorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Ialomita, Calarasi, Braila si Tulcea, arata CNAIR.Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., drumarii au actionat, de joi seara pana vineri dimineata, cu 993 autoutilaje si au imprastiat 4773,7 tone de material antiderapant pentru a mentine deschisa circulatia pe drumurile nationale.- 18 trenuri au fost anulate, vineri, din cauza conditiilor meteorologice, iar pe raza sucursalelor din zona de Sud-Est a tarii s-a instituit Comandamentul de iarna, a transmis CFR Calatori.Astfel, trenurile anulate sunt pe relatiile Bucuresti - Constanta, Bucuresti - Fetesti, Bucuresti - Tulcea si Ciulnita - Slobozia. Mai multe judete au decis ca, vineri, 23 martie, sa inchida scolile, gradinitele si liceele din cauza vremii nefavorabile.Codul portocaliu de ninsoare si frig a intrat in vigoare joi, la ora 23:00 si este valabil pana vineri, la ora 15:00.Fenomenele vizate sunt ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta."In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va avea intensificari cu viteze de 50...60 km/h si temporar 65...70 km/h, viscolind si local troienind zapada si determinand diminuarea vizibilitatii", transmite ANM.Codul galben de ninsoare a intrat in vigoare tot joi, incepand cu ora 15:00, si este valabil pana vineri, la ora 20:00.Potrivit ANM, fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si vreme deosebit de rece.